Westfalia Dortmund plant Reserve und Jugendförderung In Dortmund gründete zur aktuellen Spielzeit Ex-Oberliga-Spieler Maurice Temme den Verein Westfalia Dortmund.

FuPa: Hi Maurice! Tolle Nachrichten, die ihr kürzlich auf Social Media bekanntgegeben hat. Eine Vereinsgründung ist an sich schon ein ambitioniertes Projekt. Die Saison läuft gerade mal knappe vier Monate, da plant ihr direkt die nächste "Ausbaustufe": die Einführung einer 2. Mannschaft und möglichst eine Jugendabteilung von der U15 über die U17 bis zur U19. Wann reifte der Gedanke, als Verein wirklich so schnell zu wachsen? Und ist es ausdrücklich dein persönlicher Wunsch?

Temme: Grundsätzlich sind unsere Schritte von allen Vorstandsmitgliedern durchdacht. Für uns ist es wichtig, so schnell wie möglich einen Unterbau zu schaffen, vor allem spielt der soziale Aspekt eine Rolle. Wir möchten in Zukunft eine Stütze für Jugendliche sein, Ihnen eine Anlaufstelle im Leben geben, eventuell auch den ein oder anderen beruflich fördern durch unseren Sponsorenpool. Ich denke aber auch, dass es nichts Schöneres gibt, als in Zukunft Spieler aus den Jugendmannschaften an die Senioren heranzuführen.

FuPa: Der 24-jährige Fabian Szczesny vom VfL Kemminghausen II wird im Winter bei der 1. Mannschaft einsteigen und ab kommenden Sommer als Spielertrainer die 2. Mannschaft übernehmen. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?

Temme: Fabian und ich kennen uns schon seit mehreren Jahren. Im Oktober hatte es dann geklappt, so dass wir einen sehr guten Spielertrainer für unsere 2. Mannschaft gewinnen konnten. Fabian ist sehr zielstrebig und genauso positiv fußballverrückt wie wir es sind. Also unterm Strich eine ganz klare Bereicherung für den Verein.

FuPa: Nochmal eine komplette Mannschaft stampft man in der Regel nicht einfach aus dem Boden. Hattet ihr so großes Interesse von Spielern, dass das auch ein Grund war, direkt eine 2. Mannschaft an den Start zu bringen?

Temme: Wir hatten von Beginn an so viele Anfragen, dass das Nichtanmelden einer 2. Mannschaft absolut fatal wäre. Für mich im Vordergrund steht eine enge Zusammenarbeit zwischen der 1. und der 2. Mannschaft. Wir wollen angeschlagenen Spielern oder Spielern, die gerade nicht die Chance haben, im Kader zu sein, die Möglichkeit geben, sich über die 2. Mannschaft wieder zu zeigen. Des Weiteren haben die Spieler aus der 2. Mannschaft im Allgemeinen immer die Möglichkeit, sich für die 1. Mannschaft in den Fokus zu spielen.

FuPa: Auch diese Spieler dürften keine reinen "Theken-Kicker" sein, oder? Fabian hatte angekündigt, direkt um den Aufstieg mitspielen zu wollen.

Temme: Das ist richtig, auch absolute Zielvorgabe vom Vorstand. Ob in der 1. oder 2. Mannschaft wird es keinen Thekenfussball geben, wir nennen es intern das "Westfalia-Gen", den absoluten Siegeswillen. Vor allem wird bei uns eins angesprochen, es ist egal wie das Ergebnis am Ende des Spieltags aussieht, wir müssen nur mit dem guten Gefühl nach Hause gehen können, dass wir heute in dem Spiel einfach alles gegeben haben.

FuPa: Fast zeitgleich mit der Verkündung der 2. Mannschaft habt ihr auf Social Media für Jugendmannschaften von der A- bis zur C-Jugend geworben. Du hast auch schon davon gesprochen, dass sich eine D-Jugend bei euch gemeldet hat. Wie ist dieser große Schritt im Jugendbereich zu stemmen?

Temme: Das ist auch richtig, wir werden höchstwahrscheinlich ab nächster Woche mit einer D-Jugend starten, welche 2x die Woche trainieren wird und gegebenenfalls am Wochenende ein Testspiel absolviert. Wir suchen natürlich noch nach weiteren Spielern, welche den Fußball genauso lieben wie wir es tun. Auch dort soll der Fokus auf Integration, Disziplin, Wille und Erfolg liegen.

FuPa: Wie laufen die Gespräche mit der Stadt Dortmund bezüglich der Sportplatz-Planung?

Temme: Da müssen wir wirklich sagen, dass diese sehr gut laufen. Gerade was den Jugendbereich angeht. Wir sind froh, dass unser Konzept unterstützt wird. Die Stadt tickt in der Geschichte halt ähnlich wie wir, wir möchten die Jungs von den Straßen bekommen und von der PlayStation und sie stattdessen im Fußball fördern. Zu der Planung muss ich sagen, dass diese auch aufgehen wird. Klar muss man eventuell auf das ein oder andere verzichten, aber dafür könnte die Westfalia in Zukunft Jugendfußball anbieten.

FuPa: Als Jugendleiter wurde Lars Kopka benannt. Soweit ich es gelesen habe, offiziell derzeit euer Torwart-Trainer der 1. Mannschaft. Was macht Lars aus?