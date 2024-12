West-Hallenauftakt: Bitter-süßer Nachmittag für Gastgeber Arnstorf

Enttäuschter FC Dingolfing, glücklicher FC Dingolfing. Das Landesliga-Duell der BMW-Städter bei der SpVgg GW Deggendorf musste witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden . "Das müssen wir so akzeptieren", verweist FCD-Manager Manuel Wimmer auf die höhere Macht, die entschieden hat. "Trotz der vielen Ausfälle hätten wir aber gerne gespielt." An der frischen Luft war das nicht möglich. Unter dem Dach hingegen sehr wohl. Denn am Samstag stand der Auftakt der Hallenmeisterschaft im Kreis West auf dem Programm. Der FC Dingolfing II konnte sich dabei neben Pilsting und Pfarrkichen ein Ticket für die Endrunde sichern.

Zehn Teams waren am Samstag in Arnstorf gefordert. Zunächst wurde in zwei Fünfergruppen gekickt. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für die K.O.-Phase. Pilsting gewann dieses Vorrunden-Turnier dank eines Finalsieges gegen Dingolfing II. Pfarrkirchen behielt im "Spiel um Platz 3" die Oberhand gegen Arnstorf. Die Teams, die am Ende auf dem Stockerl standen, sind am 11. Januar bei der Endrunde in Dingolfing dabei. "Das Weiterkommen unserer Zweiten in Arnstorf ist natürlich sehr erfreulich", jubelt Manuel Wimmer. "Die Jungs hatten Spaß. Mal schauen, ob sie in der Endrunde positiv überraschen können."

Soviel zu den glücklichen Siegern. Es gab aber auch einen großen bzw. traurigen Verlierer: Gastgeber Arnstorf. Mit vier Spielen in vier Siegen marschierte der Kreisklassist souverän durch die Vorrunde. Niederlagen gegen Dingolfing und Pfarrkirchen machten aber alle Endrunden-Träume zunichte. "Wir sind zufrieden. Wir haben uns gut geschlagen", sagt TSV-FC-Spielertrainer Johannes Hausleitner zunächst. Dann allerdings schwingt in seinen Worten durchaus Enttäuschung mit: "Klar wär's sensationell gewesen, wenn wir in die Endrunde einziehen - zumal wir in der Gruppe Bezirksligist Pfarrkirchen geschlagen haben. Es wäre mehr drin gewesen. Bitter, dass von vier Halbfinalisten drei weiterkommen und wir diejenigen sind, die ausscheiden..."