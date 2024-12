Herzerwärmendes am Absagen-Samstag: »V« feiert sich und Legende Willi

Michael Kirner (Trainer, Kareth-Lappersdorf): "Bis zur 75. Minute war Passau mehr am Ball. Gott sei Dank hat das Spiel aber noch eine Wende gefunden und wir haben drei Punkte eingefahren."



Stefan Kurz (Sportlicher Leiter, Passau): "Das war heute das erwartete Kampfspiel. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Nach der Pause habe ich uns besser gesehen. Wir haben aber in den entscheidenden Momenten unsere Chancen nicht nutzen können. Der Gegner hat das hingegen kurz vor Schluss geschafft. Dementsprechend enttäuscht sind wir natürlich, aber wir werden im neuen Jahr wieder neu angreifen."





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Wir sind sehr glücklich, weil wir einen verdienten Sieg eingefahren haben. Über die ganze Partie waren wir tatsächlich tonangebend. In der Anfangsphase hatten wir zwei große Dinger, genauso müssten wir praktisch mit dem Halbzeit-Pfiff in Führung gehen. Auch nach der Pause waren wir am Drücker, haben es unnötig spannend gemacht. Erst in der Phase, in der Amberg wegen einer Zeitstrafe in Unterzahl war, ist uns das 1:0 gelungen. Kurz vor Schluss dann noch das 2:0. Wir haben über 30 Punkte. Dieses Ziel haben wir somit erreicht. Heute dürfen wir nach einem emotionalen Jahr feiern - zumal Willi Winkelmann heute anlässlich seines 70. Geburtstages einlädt."Andreas Scheler (Trainer, Amberg): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, in der auf beiden Seiten etwas möglich gewesen wäre. Eine ansprechende Leistung meiner Mannschaft! Das 0:0 zur Pause geht in Ordnung. Wir kommen auch wieder ordentlich aus der Kabine. Die Zeitstrafe, eine komplett unverständliche, war dann der Knackpunkt. Nach dem 0:1 haben wir noch einmal alles probiert. Aber es hat nicht sollen sein... Schade! Es wäre wesentlich mehr drin gewesen."