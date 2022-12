Wer wird Witts Nachfolger? Selim Darcan, Sportlicher Leiter der SG Guldenbachtal, äußert sich nach der überraschenden Trennung zur aktuellen Situation und der Zukunft des Bezirksligisten +++ Kooperation mit US-Fußballern wird beendet

Wenn ein verdienter Trainer nach sechs Jahren im Amt plötzlich im Winter das Handtuch wirft, schlägt das freilich hohe Wellen. So auch bei Sascha Witt, der am Sonntag von seiner Tätigkeit bei Fußball-Bezirksligist SG Guldenbachtal zurückgetreten ist. Dass der 45-Jährige eine große Lücke hinterlässt, liegt auf der Hand. Die Suche nach einem Nachfolger fällt in den Aufgabenbereich von Selim Darcan. Seit gut drei Monaten ist der 32-Jährige Sportlicher Leiter der SGG und hat nun direkt eine Mammutaufgabe vorgesetzt bekommen.