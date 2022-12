Wer gewinnt das Lohner Stadtderby bei Amasya Spor?

Am Sonntag folgen drei weitere Spiele: Der SV Schwarz-Weiss Osterfeine begegnet dem Spitzenreiter, dem BV Garrel, der TuS Frisia Goldenstedt trifft auf den SV Altenoythe und Amasya Spor spielt das Lohner Stadtderby gegen die Reserve des Blau-Weiss Lohne.

Am heutigen Abend stehen zwei Spiele auf dem Programm: In Langförden spielt Blau-Weiß gegen die Blau-Weißen aus Lüsche und im Cloppenburger Land spielt der FC Lastrup gegen die Rot-Weißen aus Damme.

SV Blau-Weiβ Langförden - SV Blau-Weiβ Lüsche

Die Lüscher haben eine gute Serie hingelegt, verloren vorherige Woche aber. Daher stehen die Gäste wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Die Gastgeber konnten zweimal in Folge nicht punkten und brennen daher darauf, das letzte Spiel vor der Winterpause zu gewinnen. ,,Wir werden mit dem vorhandenen Personal den Ritt in Langförden bestreiten, um aus dem Spiel was zählbares mit nach Lüsche zu nehmen”, sagte der Co-Trainer Rainer Wiemann der Blau-Weiβen.

Es fehlen Halil Ablak (Achillessehne), Max Eckelmeier (Krank), Michael Schauber (Zehbruch), Henrik Kellermann (aus privaten Gründen verhindert) plus drei Leute die noch auf der Kippe stehen. Es entscheidet sich erst beim Warmmachen ob sie Spielen können.

FC Lastrup – SV Rot-Weiβ Damme

Es wird eine schwere Aufgabe für die Dammer, die Mannschaft in absoluter Topform zu schlagen. Die Rot-Weißen werden jedoch alles tun, um die Siegesserie zu stoppen. Das Team von Trainer Fabian Lang spielte holte vorherige Woche ein Unentschieden gegen den SV Schwarz-Weiss Osterfeine aber verschenkte eine 2:1-Führung. ,,Für uns geht mit dem letzten Spiel im Jahre 2022 ein anstrengendes, aber sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. Dies möchten wir natürlich mit aller Macht positiv und mit drei Punkten für uns beenden. Ich denke, damit können wir als Aufsteiger schon zufrieden sein. Wir werden versuchen, unser Angriffsspiel durchzuziehen und hinten sicher zu stehen”, so Fabian Lang, der Trainer des SV.

BV Garrel – SV Schwarz-Weiβ Osterfeine

Die letzten Wochen waren bei den Osterfeiner sehr fleißig. Dast ist wichtig denn in Garrel wird es ein sehr hartes Duell. Der Tabellenerste gewann vorherige Woche das Top-Duell in Thüle und hat jetzt zehn Punkte Vorsprung auf die Thüler. Die Osterfeiner sind weiterhin vom Abstieg bedroht und können im Wunderfall den Anschluss an das breite Mittelfeld schaffen.

Bei den Osterfeinern fehlen etliche Spieler. Trainer Mehmet Koc: ,,Gelbgesperrt ist Felix Piening und Gelbrotsperre muss Florian Markus absitzen. Martin Lübbehausen fehlt arbeitsbedingt sowie Max Kampsen. Es sind vier Spieler die wir ersetzen müssen die normalerweise in der Startelf stehen. Wir fahren nicht nach Garrel um Angst zu haben und wollen dort etwas holen weil wir jeden Punkt brauchen können. Wir werden alles raushauen um die zu ärgern. Nichtsdestotrotz muss man das auch und vor allem in der Defensive ein gutes Spiel abliefern.”