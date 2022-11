Wellpott erlöst den VfL SV Eidinghausen-Werste spielt auswärts wieder Remis. Mennighüffen triumphiert in Dützen spät mit 3:0. TuRa verliert.

Die SV Eidinghausen-Werste spielte auswärts wie gewohnt Remis, holte einen glücklichen Zähler beim 1:1 (0:1) in Eisbergen. Einen Satz ins Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga machte der VfL Mennighüffen mit einem 3:0 (1:0)-Sieg bei FT Dützen: Marius Wellpott traf in der Schlussphase zweifach und machte den Deckel drauf. Der VfL steht nun bei guten 18 Punkten. Schlusslicht TuRa Löhne kehrte mit der elften Niederlage in Folge vom SV Oetinghausen zurück, hat nach der 1:2 (0:0)-Niederlage beim SVO schon neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

•FT Dützen – VfL Mennighüffen 0:3 (0:1). Dickes Ausrufezeichen vom VfL, der auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen blieb und durch den Erfolg bei den Mindenern auf den 9. Platz vorrückte. Die Führungsspieler Gugo Tamojan (der mit dem 1:0 seinen achten Saisontreffer erzielte) und Marius Wellpott (mit den späten Toren zum 2:0 und dem 3:0 in der neunten Minute der Nachspielzeit) machten alles klar für die Elf von Andre Beeck, die auf den 9. Rang vorrückte. Die lange Nachspielzeit lag in zwei längeren Unterbrechungen nach Verletzungen begründet: Einmal wurde der VfL-Torwart Mats Luca Petzold behandelt (er konnte zum Glück für den VfL weiterspielen), dann musste ein Spieler der Gastgeber länger behandelt werden: Er wurde mit dem Krankenwagen anschließend in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden gebracht. VfL-Trainer Andre Beeck sah lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für seine Elf: „Wir haben leider oft den letzten sauberen Pass in der Offensive verpasst, so war es lange Zeit ein offenes Spiel, denn auch Dützen hatte seine Chancen. Unterm Strich war der Sieg aber verdient.“ Das 1:0 von Tamojan in der 31. Minute legte Nikolas Schierholz auf. In der Schlussphase traf Marius Wellpott nach einem Kevin-Belger-Freistoß (86.) zum entscheidenden 2:0. Wellpott legte mit einem präzisen Schuss aus gut 15 Metern in die linke untere Ecke nach Vorarbeit von Ryan Botterbusch zum 3:0-Endstand nach. Der VfL Mennighüffen hat aktuell ein Torverhältnis von 30:30 – „wir machen immer Alarm“, sagte Beeck mit einem Schmunzeln, aber es sei natürlich noch Luft nach oben.