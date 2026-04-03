Welheim zieht an Buschhausen vorbei, Glück-Auf vermöbelt VfR 08

Glück-Auf gewinnt deutlich. – Foto: Michael Werner

Der FC Welheim hat die Tabellenführung dank eines 4:2-Erfolgs über den SV Sarajevo vom SC Buschhausen übernommen. Die Elf von Marcus Behnert setzte sich am Dienstagabend mit 7:1 gegen den TB Oberhausen durch. Auch die Spvgg Sterkrade-Nord II gab sich keine Blöße und zieht nach Punkten mit dem 1. FC Hirschkamp gleich. Unterdessen geriet der VfR 08 Oberhausen gegen Glück-Auf Sterkrade ordentlich unter die Räder und verliert das Spitzenquartett somit aus den Augen.

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So läuft der 26. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Bis kurz vor Halbzeitpfiff hielt TB Oberhausen die Partie mit den klar favorisierten Buschhausener noch größtenteils in der Waage. Nach dem Seitenwechsel wurde schließlich der qualitative Unterschied deutliche, der SCB schraubte in der Folge das Ergebnis in die Höhe. SC Buschhausen 1912 – TB Oberhausen 1889 7:1

SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Andre Busch, Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki (69. David Pop), Artur Veselov, Nico Goronzy (65. Mohamad Ghazaly), Kalle Okon, Pascal Wickert, Joshua Tettesen Agougno (61. Kevin Menke) - Trainer: Marcus Behnert

TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch (58. Dustin Wagner), Prince Pieritz, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch, Abd-Manaf Tchazodi, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Fabio Mülling (53. Dustin Peitsch), Fabian-Maurice Kammhöfer (76. Damian Jerome Peitsch), Marvin Dipold, Jan Lenzen (58. Louis Victor Mietzsch) - Trainer: Daniel Coers

Schiedsrichter: Marcel Gruteser

Tore: 1:0 Joshua Tettesen Agougno (15.), 2:0 (19. Foulelfmeter), 2:1 Fabian-Maurice Kammhöfer (25.), 3:1 Joshua Tettesen Agougno (42.), 4:1 (52.), 5:1 Joshua Tettesen Agougno (58.), 6:1 Pascal Wickert (67.), 7:1 David Pop (90.+2)

Anders als im Hinspiel war es diesmal eine klar Angelegenheit. Die Gäste glichen den anfänglichen Rückstand durch Danny Finn Hoffmann (21.), zwar im Gegenzug durch Julian Birkholz (27.). Nico Gabriele stellte den Vorsprung aber schnell wieder her (27.). In der Folge blieb die Partie lange ausgeglichen, doch nach einer knappen Stunde brachen plötzlich alle Dämme. Noch zwei Mal Gabriele (61., 89.), Nat-Lemuel Aboagye (74.) und Emin Tosun (82.) drückten dem VfR eine deftige Pleite auf, die auch die letzten Aufstiegshoffnungen begraben dürfte. Glück-Auf Sterkrade – VfR 08 Oberhausen 6:1

Glück-Auf Sterkrade: Maurice Groß, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari (67. Fabrice Terjung), Emin Tosun, Patrick Martin Camposeo, Gabriel Pietzka (75. Adem Incebacak), Danny Finn Hoffmann, Nico Gabriele, Nat-Lemuel Aboagye, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura

VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Mathias Henkemeyer (46. Jannik Haferkamp) (62. Maurice Braunert), Levin Jubt (46. Nick Blanke), Sebastian Stollen, Leonhard Weikam, Mirco Baumgarten, Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke, Gino Schlipper - Trainer: Paul Schendzielorz - spielender Co-Trainer: Tim Blanke - Co-Trainer: Tim Schaefer

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 48

Tore: 1:0 Danny Finn Hoffmann (21.), 1:1 Julian Birkholz (23.), 2:1 Nico Gabriele (27.), 3:1 Nico Gabriele (61.), 4:1 Nat-Lemuel Aboagye (74.), 5:1 Emin Tosun (82.), 6:1 Nico Gabriele (89.)

Die Chance zum Sprung auf Platz wollte sich Welheim einfach nicht nehmen lassen. Der Aufsteiger machten schon frühzeitig alles klar. Mit dem Treffer von Ramazan Akyüz waren die Hausherren schon nach 54. Spielminuten mit 4:0 in Front. In der Folge machte der SV Sarajevo das Ergebnis durch den Doppelpack Demir Mustic (63.,72.) etwas verdaulicher. FC Welheim – SV Sarajevo Oberhausen 4:2

FC Welheim: Can Sahin, Ali Riza Karakus, Hussein El-Dimassi, Sabri Kayali (59. Michael Adrian Piasek), Ibrahim Tug (72. Kofi Darko Wilson), Alexander Boateng, Pascal Patrick Kaluza (72. Hussein Aliu), Izzet Avci (61. Robin Jobst), Ali Al Hakim, Mert Ata, Ramazan Akyüz - Trainer: Dieter Büth

SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Dario Simic, Alen Arnautovic, Anel Mlinarevic (46. Deni Ziga) (70. Valentino Mustafic), Enes Aksalic, Dzejlan Sehovic, Benjamin Musiolik, Demir Mustic, Ferid Dzanan, Harun Husnic - Trainer: Emir Kandzic

Schiedsrichter: Güngör Gülmez - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Ali Al Hakim (30.), 2:0 Ibrahim Tug (44.), 3:0 Ramazan Akyüz (49.), 4:0 Ramazan Akyüz (54.), 4:1 Demir Mustic (63.), 4:2 Demir Mustic (72.)

SC Buschhausen 1912 II – FC Sterkrade 72 3:3

SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Lucas Jahnke, Florian Schwulst, Christian Schäumer (61. Moad Raji), Ahmed Semmo (86. Hamza Belahsan), Lukas Schmidt, Silvano Lange, Kenan Al-Jawabreh, Ayoub Afritit (17. Andreas Siebert), Patrick Mohr - Trainer: Carsten Scholz

FC Sterkrade 72: Mario Moser, Maxime-Aurele Finke, Keanu Kranz, Marcel Bambic, Dennis Stus, Niklas Jansen (76. Malte Fuhrmann), Samet Can Kuruoglu (65. Ali Riza Dogan), Baran Yilmaz Günes, Christopher Lange, Louay Caraly, Islam Kaloshi - Trainer: Reiner Wichert

Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 63

Tore: 1:0 Patrick Mohr (5.), 1:1 Islam Kaloshi (22.), 2:1 Patrick Mohr (57.), 3:1 Andreas Siebert (80.), 3:2 Keanu Kranz (84.), 3:3 Louay Caraly (90.)

TSV Safakspor Oberhausen – BV Osterfeld 1919 2:2

TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Ibrahim Akkaya, Mert Özsoy (88. Talha Yamakli), Cüneyt Türk (88. Emre Erdogan), Dogukan Kara (62. Fatih Köktürk), Cihad Saral, Etco Gaucho, Mehmet Can Ekelik (62. Eray Erol) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak

BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Aiman Rump, Luke Stratenhoff, Barkin Cömert (76. Hasan Darici), Abdullah Baydar (88. Ensar Bicak), Xavier Meller, Selahattin Güner (62. Enes Can), Dustin Masek, Timo Mrozek, Nico Ljubic, Harun Al (73. Soner Karakoc) - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam

Schiedsrichter: Pascal Spittek - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Mert Özsoy (26.), 1:1 Abdullah Baydar (41.), 2:1 Fatih Köktürk (86.), 2:2 Timo Mrozek (90.+5)

SV Adler Osterfeld – VfR 08 Oberhausen II 2:1

SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Gentrit Bajraj (73. Pierre Henscheid), Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Okan Demircan, Leon Christopher Delfs, Philipp Herrmann, Abdelaziz Boukdir (82. Adetola Olaseni Adegun), Tobias Hauner - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos

VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Kevin Schiernbeck, Marcel Finger, Joshua Schacht, Hendrik Ney, Christian Timp (73. Chris Ehler), Andre Finger, Samed Ocak, Sascha Knobloch, Florian Rutzmoser (77. Harun Bartal), Irfet Alicajic (46. Anel Omerinovic) - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde

Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 16

Tore: 1:0 Leon Christopher Delfs (3.), 2:0 Philipp Herrmann (12.), 2:1 Florian Rutzmoser (49.)

Blau-Weiß Fuhlenbrock – Spvgg Sterkrade-Nord II 1:4

Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, David Overfeld, Nils Plankermann (88. Damjan Todorovic), David Gajda, Nico Große-Beck, Lukas Espenhahn, Lukas Wischermann (82. Nils Hackfurth), Justin Straßek, Fabian Böhnke, Philip Kaczmar, Joel Zander - Trainer: Adrian Reiß

Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Luis Mattern, Janne Thomas Buschfeld (46. Jona Rams), Kevin Marzotko, Moritz Neukirch (88. Manuel Wester), Tim Koller, Jonas Kisters (46. Tom Mattern), Lukas Loibl (46. Dustin Weber), Keno Räck, Sven Konarski - Trainer: Dustin Vogt

Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tim Koller (41.), 0:2 Jona Rams (52.), 1:2 Justin Straßek (57.), 1:3 Henri Kleta (78.), 1:4 Henri Kleta (90.+6)

Gelb-Rot: David Gajda (80./Blau-Weiß Fuhlenbrock/)

DJK Arminia Klosterhardt II – FC Welheim II 9:0

DJK Arminia Klosterhardt II: Leon Alexis Petzold, Kevin Ritter (69. Marius Broß), Marc Gronek, Yannick Wykrota, Vahdet Türkmen, Dennis Brinkmann (71. Marcel Wroblewski), Johnathan Rey Sauceda, Eliezer Mazala, Luca Hemmers (60. Simon Steinberg), Finn Arold, Nico Wycislok - Co-Trainer: Christian Paul - Trainer: Andreas Bovenz

FC Welheim II: Can Sahin, Arif Yalcin, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic (46. Yusuf Sayili), Merdan Senyüz, Emre Can Önal (46. Abdallah Jawhar), Emrah Semiz, Oktay Semiz (59. Mert Ata) - Trainer: Murat Cebeci

Schiedsrichter: René Sega - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Jesse Sauceda, 2:0 Jesse Sauceda, 3:0 Jesse Sauceda, 4:0 Yannick Wykrota, 5:0 Nico Wycislok, 6:0 Simon Steinberg, 7:0 Jesse Sauceda, 8:0 Tobias Quast, 9:0 Marcel Wroblewski

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

11.04.26 Glück-Auf Sterkrade - SV Sarajevo Oberhausen

12.04.26 VfR 08 Oberhausen II - Blau-Weiß Fuhlenbrock

12.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - DJK Arminia Klosterhardt II

12.04.26 BV Osterfeld 1919 - 1. FC Hirschkamp

12.04.26 TB Oberhausen 1889 - TSV Safakspor Oberhausen

12.04.26 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912

12.04.26 VfR 08 Oberhausen - SV Adler Osterfeld

12.04.26 FC Welheim II - SC Buschhausen 1912 II

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