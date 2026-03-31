Tabellenführer: Buschhausen lässt gegen TB Oberhausen nichts anbrennen

Während der 1. FC Hirschkamp erst in knapp zwei Wochen wieder antworten kann, nimmt der SC Buschhausen mindestens für zwei Nächte die Tabellenführung ein. Der TB Oberhausen hielt über die erste Hälfte noch ordentlich dagegen, musste sich insgesamt aber auch einfach der überlegenen qualitativen Möglichkeiten der Hausherren beugen.
Von Beginn an wollte Buschhausen hohen Druck auf den nominellen Außenseiter ausüben, peitschte die eigenen Angreifer schon umgehend nach dem Anstoß zum Gegenpressing nach vorne. Zunächst ließ sich der Turnerbund davon aber nicht beeindrucken, stand hinten kompakt und meldete sich gelegentlich mit vorsichtigen Angriffen auch in der gegnerischen Hälfte an.
So schien der Plan von Trainer Daniel Coers aufzugehen, bis die Gäste das erste Mal in der Gegnerzuordnung pennten. Joshua Agougno stand im Strafraum plötzlich mutterseelenallein und überwand Patrick Grindel mit einem feinen Heber (15.). Der Aufsteiger meldete sich zwar im Gegenzug auch mit zwei gefährlichen Standards in der Gefahrenzone des Favoriten an, doch der nächste Treffer fiel erneut zugunsten von Buschhausen - und zwar unter freundlicher Mithilfe des Unparteiischen. Dieser entschied nämlich nach einem minimalen Kontakt an Amet Zeki nach zögernder Bedenkpause auf Elfmeter, der auch souverän verwandelt wurde (19.). TB kam zwar durch eine schöne Umschaltsituation - vollendet durch Fabian-Maurice Kammhöfer - auf einen Treffer dran (25.). Doch als Agougno auch seinen zweiten Treffer mit einem wuchtigen Abschluss in die Maschen nachlegte (42.) wies die Körpersprache beider Teams ganz klar auf einen ungefährdeten Heimsieg des Favoriten hin.
Und genau so sollte es auch kommen. Im zweiten Durchgang agierte Buschhausen noch souveräner als zuvor, ließ nahezu keine offensiven Aktionen mehr zu. Dazu zeigte sich der SCB phasenweise auch äußerst spielfreudig, schraubte so das Ergebnis in die Höhe. So kam unter anderem der erneut völlig freistehende Aguogno zu seinem Dreierpack (58.). Den finalen Schlusspunkt zum 7:1 setzte der eingewechselte David Pop mit einem gefühlvollen Schlenzer ins Eck (90.+2).
Somit bewahrt der SCB weiterhin die Chance, aus eigener Kraft den Bezirksliga-Aufstieg dingfest machen zu können. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Am Donnerstag könnte der FC Welheim tabellarisch auch wieder vorbeiziehen.
SC Buschhausen 1912 – TB Oberhausen 1889 7:1
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Andre Busch, Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki (69. David Pop), Artur Veselov, Nico Goronzy (65. Mohamad Ghazaly), Kalle Okon, Pascal Wickert, Joshua Tettesen Agougno (61. Kevin Menke) - Trainer: Marcus Behnert
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch (58. Dustin Wagner), Prince Pieritz, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch, Abd-Manaf Tchazodi, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Fabio Mülling (53. Dustin Peitsch), Fabian-Maurice Kammhöfer (76. Damian Jerome Peitsch), Marvin Dipold, Jan Lenzen (58. Louis Victor Mietzsch) - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Marcel Gruteser
Tore: 1:0 Joshua Tettesen Agougno (15.), 2:0 (19. Foulelfmeter), 2:1 Fabian-Maurice Kammhöfer (25.), 3:1 Joshua Tettesen Agougno (42.), 4:1 (52.), 5:1 Joshua Tettesen Agougno (58.), 6:1 Pascal Wickert (67.), 7:1 David Pop (90.+2)