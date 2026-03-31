Tabellenführer: Buschhausen lässt gegen TB Oberhausen nichts anbrennen Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Die Rollen waren vor Spielbeginn ohnehin recht klar verteilt. Schlussendlich machte der SC Buschhausen in seinem Heimspiel gegen TB Oberhausen auch keine halbe Sachen und drückte dem Aufsteiger eine deutliche Klatsche auf. von Markus Becker · Gestern, 23:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Becker

Während der 1. FC Hirschkamp erst in knapp zwei Wochen wieder antworten kann, nimmt der SC Buschhausen mindestens für zwei Nächte die Tabellenführung ein. Der TB Oberhausen hielt über die erste Hälfte noch ordentlich dagegen, musste sich insgesamt aber auch einfach der überlegenen qualitativen Möglichkeiten der Hausherren beugen.

Buschhausen übt früh Druck aus Von Beginn an wollte Buschhausen hohen Druck auf den nominellen Außenseiter ausüben, peitschte die eigenen Angreifer schon umgehend nach dem Anstoß zum Gegenpressing nach vorne. Zunächst ließ sich der Turnerbund davon aber nicht beeindrucken, stand hinten kompakt und meldete sich gelegentlich mit vorsichtigen Angriffen auch in der gegnerischen Hälfte an. Gestern, 19:30 Uhr SC Buschhausen 1912 SC Buschh. TB Oberhausen 1889 TB O'hausen 7 1 So schien der Plan von Trainer Daniel Coers aufzugehen, bis die Gäste das erste Mal in der Gegnerzuordnung pennten. Joshua Agougno stand im Strafraum plötzlich mutterseelenallein und überwand Patrick Grindel mit einem feinen Heber (15.). Der Aufsteiger meldete sich zwar im Gegenzug auch mit zwei gefährlichen Standards in der Gefahrenzone des Favoriten an, doch der nächste Treffer fiel erneut zugunsten von Buschhausen - und zwar unter freundlicher Mithilfe des Unparteiischen. Dieser entschied nämlich nach einem minimalen Kontakt an Amet Zeki nach zögernder Bedenkpause auf Elfmeter, der auch souverän verwandelt wurde (19.). TB kam zwar durch eine schöne Umschaltsituation - vollendet durch Fabian-Maurice Kammhöfer - auf einen Treffer dran (25.). Doch als Agougno auch seinen zweiten Treffer mit einem wuchtigen Abschluss in die Maschen nachlegte (42.) wies die Körpersprache beider Teams ganz klar auf einen ungefährdeten Heimsieg des Favoriten hin.