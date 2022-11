Weinheim trennt sich von Ingelmann Verbandsliga +++ Abele übernimmt die TSG

Die Entwicklung in der laufenden Verbandsligarunde haben die Verantwortlichen der Fußballabteilung der TSG 1862/09 Weinheim schweren Herzens dazu getrieben, sich am Montag von Jochen Ingelmann zu trennen.

"Die Entscheidung ist uns mehr als schwer gefallen, wir haben sehr lange abgewartet", so ein nachdenklicher stellvertretender Abteilungsleiter Thomas Felber, der für den Sport zuständig ist.

"Mit Jochen Ingelmann hatten wir einen engagierten und motivierten jungen Trainer, der in der vergangenen Runde fast alles richtig gemacht hat. In dieser Runde fehlte leider der notwendige Erfolg, was zu einem erheblichen Druck in der Mannschaft und im Umfeld geführt hat. Wir sind der Meinung, dass wir hier Veränderungen vornehmen und neue Reizpunkte setzen müssen, um die Saison einigermaßen ordentlich zu gestalten."

An dieser Stelle möchte sich die Fußballabteilung ganz herzlich bei Jochen Ingelmann für dessen Engagement bedanken. Jochen Ingelmann hat die erste Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und stabilisiert. Die Fußballabteilung bescheinigt ihm eine einwandfreie Arbeit.

Der neue Trainer steht bereits fest und wird den Trainingsbetrieb ab sofort leiten. "Für uns war es maßgeblich, dass ein neuer Trainer unseren Weg mitgeht", so Felber, "wir wollen versuchen jüngere Spieler weiterzuentwickeln und aufzubauen." Unterstützt von einigen erfahrenen Spielern, soll das Gesicht der aktiven Mannschaften bei der TSG Weinheim aus jungen motivierten Spielern bestehen.

Diesen Weg möchte Marcel Abele mitgehen. Derzeit ist er bereits DFB-Stützpunkt-Trainer in Mannheim. Marcel Abele ist 35 Jahre alt und hat als aktiver Spieler bereits Profierfahrung sammeln können. Seine Jugendausbildung absolvierte er beim Karlsruher SC, wo er dann auch in der 2.Mannschaft in die Aktivität einstieg. Seine Stationen waren weiterhin Sportfreunde Siegen, Wormatia Worms und die Spielvereinigung Neckarelz. Seine Karriere ließ er zum Schluss beim VfB Gartenstadt ausklingen.

"Mit Marcel haben wir einen engagierten Trainer gefunden, der bedingt durch seine Erfahrungen als Spieler dem Team die notwendige Unterstützung vermitteln kann." Unterstützt wird Marcel von Co-Trainer Rene Uhrig und dem sportlichen Leiter Kai Altig. Diese sollen als Team die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Die TSG 1862/09 Fußballabteilung bedankt sich bei Jochen Ingelmann für die Arbeit in den vergangenen drei Jahren und wünscht ihm auf seinen Weg Alles erdenklich Gute.

Unserem neuen Trainer Marcel Abele wünschen wir viel Erfolg bei der TSG 1862/09 Weinheim