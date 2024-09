Weiden macht das Spiel, Niklas Koppitz die Tore

Mit zwei Veränderungen in der Startelf – Stefan Vujicic für Julian Braun und Nuredin Alikahn für Leon Ruhrig – begann die Teutonia das Spiel mit ein paar leichten Ballverlusten in gefährlichen Zonen. Nach fünf Minuten hatte sich der Gastgeber gefangen, presste besser und kam durch Alikahn zum ersten, wenn auch nicht wirklich gefährlichen Torschuss (8.).

Mit einem Doppelpack bescherte er seinem Team den dritten Dreier aus drei Spielen in der Fußball-Mittelrheinliga. „Das kenne ich so auch noch nicht“, sagte der 25-Jährige mit einem Augenzwinkern.

In diese Phase hinein stand Koppitz völlig frei nach einer Flanke am zweiten Pfosten und köpfte ein (9.). „Wir haben drei große Innenverteidiger aufgestellt. Und dann trifft der Kleinste per Kopf. So ist Fußball manchmal“, sagte Weidens Trainer Sebastian Wirtz. „Ich habe ein recht ordentlich ausgeprägtes Kopfballspiel für meine Größe. Aber wenn die ganzen Hünen da stehen, kommt das nicht so häufig vor. Aber grundsätzlich traue ich mir auch Kopfballtore zu“, meinte der 1,70 Meter große Torschütze wieder mit einem Augenzwinkern.

Die Gäste hatten danach erst mal nur noch wenig Interesse an Offensivaktionen. Weiden war feldüberlegen und kam zu mehreren Torchancen. Doch Yassine Ali Gnondis artistischer Versuch (12.) blieb genauso erfolglos wie die Weitschüsse von Cem Hircin (36.) und Kapitän Meik Kühnel (39.). Einmal lag der Ball in Königsdorfs Kasten: Alikahn hatte sich stark über links durchgesetzt. Seine Flanke landete auf dem Kopf von Canel Cetin, der einnetzte (42.). Das Schiedsrichtergespann sah den Ball aber vor der Flanke im Aus.