Weida unterliegt - SCHOTT lauf- und spielstark

Für den FC Thüringen Weida läuft es in der Rückrunde der Landesliga nicht. Nach Neustadt und Schleiz entführte mit dem SV SCHOTT Jena schon das dritte Ostthüringer Team alle drei Punkte vom Roten Hügel. In der Hinrunde hatte Weida gegen diese drei Mannschaften ausnahmslos auswärts gewonnen. Schott und Weida lagen vor dem Spiel mit jeweils 39 Punkten auf den Plätzen 5 und 6 der Tabelle. Im Hinspiel konnte der FC Thüringen einen 0:1- Pausenrückstand durch zwei Tore innerhalb einer Minute in einen Sieg umwandeln. Davon war Weida diesmal weit entfernt.

Die spiel- und laufstarken Gäste gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Einen 20m-Freistoß versenkte ihr Torschützenbester Ole Wellmann humorlos und unhaltbar. In der Folge musste Marcel Hartmann zweimal kurz vor und auf der Torlinie das 0:2 verhindern. Bei Weida fand Califo Balde nach einem Solo keinen Abnehmer. Als Magnus Frese in der Mitte freigespielt wurde, stand es noch vor der Pause 0:2, allerdings war der Treffer höchst abseitsverdächtig. Fünf Minuten vor der Pause eine gute Weidaer Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Diego Pohl schob einen Freistoß flach an der Mauer vorbei, Oliver Peuker kam in gute Schussposition, aber der Ball ging über den Kasten. Auch in der 2. Halbzeit war auf Weidaer Seite kein Aufbäumen erkennbar. Die besseren Chancen hatte weiterhin Jena. Darwish schoss am langen Eck vorbei. Christoph Haase verhinderte mit einer Glanzparade gegen Frese das 0:3. Dann hatten die Weidaer doch noch die Chance zum Anschluss, aber die beiden Schüsse nach Freistoß von Pohl von Linksaußen wurden geblockt. Nach einem Fehler von Hugh Graham im Vorwärtsgang gelang dann erneut Wellmann der 0:3-Endstand. Eine äußerst schwache Leistung der Weidaer Mannschaft, allerdings gegen eine der spielstärksten Teams der Landesliga. Von den insgesamt 39 Punkten holte Weida zuhause nur 16 Zähler. Die Heimbilanz muss unbedingt verbessert werden. Dazu ist schon am Dienstag Gelegenheit, wenn der FC Thüringen um 18.15 Uhr den FC Saalfeld zum Nachholspiel empfängt.