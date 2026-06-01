Weiche Flensburg statt SVB: Verständliche Transferwende bei Selutin

Nick Selutin (l.) wechselt zum SC Weiche Flensburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Nick Selutin, einer der auffälligsten Offensivspieler des Meisters ETSV Hamburg, wurde im April bereits vom SV Burgsteinfurt als Rückkehrer vorgestellt. Burgsteinfurt ist sein Jugendverein, die Bilder und Aussagen zur Rückkehr waren damals öffentlich zu sehen, wurden mittlerweile aber wieder gelöscht. Auf FuPa-Nachfrage wollte sich Selutin zu diesem Zeitpunkt nicht zum Burgsteinfurt-Transfer äußern. Nun folgt die überraschende Wendung: Nicht Burgsteinfurt, sondern SC Weiche Flensburg 08 hat den 24-Jährigen als Zugang vorgestellt. Und Selutin kommt nicht allein: Auch Brandolf Duah, zuletzt ebenfalls Teil der Meistermannschaft des ETSV, wechselt zum nördlichsten deutschen Regionalligisten. Damit verliert der Hamburger Meister zwei weitere Spieler, während Weiche zwei Akteure aus einer erfolgreichen Oberliga-Mannschaft dazubekommt.

Genau deshalb wirkte der Schritt in die Heimat zunächst nachvollziehbar. Selutin wurde in Burgsteinfurt geboren, spielte in der Jugend dort und hätte als gereifter Offensivspieler mit starker Oberliga-Saison zu seinem Heimatverein zurückkehren können. Dass sich diese Spur nun offenbar zerschlagen hat, macht die neue Weiche-Meldung umso interessanter. Wichtig zu erwähnen ist in dem Kontext aber, dass sich Selutin auf Nachfrage von FuPa Hamburg nicht zum Transfer im April äußern wollte.

Die Meldung aus Burgsteinfurt war im April euphorisch formuliert. Der Verein schrieb damals über Selutin: „Seine Qualitäten liegen vor allem auf dem rechten Flügel, doch seine Flexibilität macht ihn besonders wertvoll: Neben der Position als Rechtsaußen kann Nick auch auf der linken Außenbahn sowie im Sturmzentrum eingesetzt werden.“ Auch Trainer Christoph Klein-Reesink machte bei den Westfälischen Nachrichten keinen Hehl daraus, wie groß die Vorfreude auf den Rückkehrer war: „Das ist ein Transfer, der uns richtig, richtig weiterhelfen wird.“

In Flensburg ist Selutin ohnehin kein Unbekannter. Vor zwei Jahren traf er im Trikot von Norderstedt im dramatischen Saisonfinale doppelt gegen Weiche und sorgte damit für den 2:0-Sieg der Eintracht. Norderstedt rettete sich, Weiche rutschte zunächst auf einen Abstiegsplatz und musste anschließend auf mehrere Konstellationen hoffen, um doch noch in der Regionalliga zu bleiben.

Beim SC Weiche Flensburg 08 wird Selutin nun als Offensivverstärkung eingeplant. Der Rechtsaußen bringt nicht nur eine starke Saison in der Oberliga Hamburg mit, sondern auch reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Nord. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für den ETSV auf 29 Oberliga-Spiele, erzielte 16 Tore und bereitete weitere Treffer vor. Zuvor war er unter anderem für Eintracht Norderstedt aktiv.

Trainer Tim Wulff kennt also die Qualitäten des Zugangs. Er sagt über Selutin: „Nick Selutin ist ein Regionalliga-erfahrener Stürmer, den wir oft als Gegenspieler zu beachten hatten. Er ist ein Offensivspieler, der den Abschluss sucht. Im Eins-gegen-Eins und im Abschluss hat er seine Stärken, die wir nun für uns nutzen möchten.“

Selutin: „Ich fühle mich mega-wohl hier“

Auch Selutin selbst äußert sich in der Weiche-Mitteilung klar zu seinem neuen Verein. „Ich freue mich riesig, hier einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Die Gespräche waren super. Ich fühle mich mega-wohl hier. Dazu kommt, dass ich Weiche schon immer als geilen Verein gesehen habe. Ich mag das familiäre Umfeld.“

Auf seine beiden Tore im damaligen „Schicksalsspiel“ gegen Weiche blickt er mit einem Lächeln zurück: „Ich bin froh, dass Weiche das damals noch geschafft hat. Es war eine super Kulisse in Flensburg. Aber auch sonst war es in Weiche immer eine geile Atmosphäre.“ Seine Ziele formuliert der künftige Träger der Rückennummer neun bewusst mannschaftsdienlich: „Ich freue mich auf die neue Saison, auf den Verein und die Fans und darauf, mit der Mannschaft Vollgas geben zu können.“

Auch wenn in seiner Heimat sicherlich nicht alle nachvollziehen werden, dass der talentierte Offensivspieler nicht zurückkommt, muss man die Beweggründe des 24-Jährigen auch nachvollziehen können: Selutin gehörte zu den besten Oberliga-Spielern und die jüngere Vergangenheit hat eindrucksvoll gezeigt, wie schnell insbesondere Offensivspieler in der Regionalliga Nord noch einmal durchstarten können.

Auch Duah wechselt aus der ETSV-Meistermannschaft

Neben Selutin verpflichtet Weiche auch Brandolf Duah vom ETSV. Der 20-Jährige ist Innenverteidiger und kam in der abgelaufenen Saison auf 27 Oberliga-Einsätze für den Meister. Insgesamt hat Duah bereits 67 Spiele in der höchsten Hamburger Spielklasse absolviert, die meisten davon für den Niendorfer TSV. Im Nachwuchs war der Verteidiger unter anderem für Niendorf und Eintracht Norderstedt aktiv.

Wulff sieht in Duah einen Spieler, der sehr gut zum Weg des Vereins passt. „Brandolf Duah kommt von einem Oberliga-Meister, war dort Stammspieler. Das sagt alles. Er ist in der Defensive variabel einsetzbar. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Mit seinen 20 Jahren passt er in unsere Philosophie, mit jungen hungrigen Spielern arbeiten zu wollen.“

Duah wird in Flensburg künftig die Rückennummer vier tragen. Auch er beschreibt die Entscheidung für Weiche als sehr bewusst: „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass der Vertrag unterschrieben ist. Es gab von Anfang an sehr gute, wertschätzende Gespräche mit Harald Uhr und dem Trainer. Auch Ibo, der ein guter Freund von mir ist und mit dem ich in Niendorf zusammengespielt habe, und mein Cousin Ronny haben mir sehr viel Positives erzählt, sodass mir die Entscheidung sehr leicht fiel. Es war von meiner Seite von Anfang an klar, dass ich zu Weiche wollte.“

Seine Ziele setzt er ebenfalls klar: „Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen, wobei die Mannschaft absolut im Vordergrund steht. Es kommt darauf an, dass die Mannschaft die Ziele erreicht. Persönlich möchte ich mich bei Weiche weiterentwickeln.“

Weiche freut sich über Qualität aus Hamburg

Für Weiche sind Selutin und Duah die Neuzugänge zwei und drei dieses Sommers nach Ilir Serifi vom VfR Neumünster. Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr sagt: „Wir sind froh, dass es geklappt hat. Die Jungs bringen viel Qualität mit, passen in unsere Mannschaft und können sich bei uns weiterentwickeln.“

Aus Hamburger Sicht ist der Doppelwechsel ein weiterer Beleg dafür, wie stark die Meistermannschaft des ETSV Hamburg inzwischen auseinanderbricht. Mehrere Spieler haben bereits neue Vereine gefunden, nun zieht es zwei Leistungsträger in die Regionalliga Nord. Selutin war mit seiner Torgefahr einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga, Duah ein junger Defensivspieler mit Stammspielerstatus beim Meister.

Besonders bei Selutin bleibt die Vorgeschichte bemerkenswert. Erst die Vorstellung beim Heimatverein Burgsteinfurt, dann die gelöschten Inhalte, keine Bestätigung auf FuPa-Nachfrage - und nun der Schritt zu Weiche Flensburg. Sportlich ist dieser Wechsel nachvollziehbar: Statt einer Rückkehr in die Heimat bekommt Selutin die Chance, sich erneut in der Regionalliga Nord zu beweisen. Für Weiche ist das ein Transfer mit Qualität, für Burgsteinfurt eine überraschende Wendung - und für den ETSV der nächste prominente Abgang nach der Meisterschaft.

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