WDFV verschärft Lizenzanforderungen für die Regionalliga West Der Westdeutsche Fußballverband hat seine Anforderungen für eine Lizenzerteilung in der Regionalliga West noch einmal verschärft. von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Um in der Regionalliga zu spielen, werden höhere Anforderungen gestellt. – Foto: Michel Berndsen

Wer künftig in der Regionalliga West spielen möchte, muss ab sofort einen deutlich verschärften Lizenzierungsprozess durchlaufen. Damit hat der Westdeutsche Fußballverband auf die Chaos-Saison 2024/25 reagiert, als gleich mehrere Vereine ihre Teams zurückzogen und die Liga ins Chaos stürzten. Künftig spielt deshalb die gesicherte Finanzierung der Spielzeit eine wichtige Rolle.

Am vergangenen Freitag hat der WDFV die Bewerbungsunterlagen an die Vereine verschickt, die sich für die Regionalliga-Saison 2026/27 qualifizieren können. Die darin angeführten Anforderungen für den Erhalt einer Lizenz haben sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren allerdings drastisch erhöht. Der WDFV spricht hier von einer inhaltlichen Weiterentwicklung, die "die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewerbervereine stärker in den Fokus" rückt. Unerwartet trifft die Vereine die Verschärfung dabei nicht, gab es im Vorfeld doch bereits eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter der Vereine und des Verbandes gemeinsam beraten und beschlossen haben. "Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Arbeit flossen in das aktualisierte Zulassungsverfahren ein. Ziel ist es, die wirtschaftliche Stabilität der Vereine nachhaltiger zu bewerten und damit die langfristige Sicherung des Spielbetriebs in der Regionalliga West zu unterstützen", heißt es dazu von Verbandsseiten.