WB muss sich mit einem Punkt bescheiden 1. Liga, Gruppe 3: Freienbach - Wettswil-Bonstetten

Der FCWB setzte seine imposante Serie fort und blieb zum elften Mal in Folge ungeschlagen. Allerdings wurde gegen das abstiegsgefährdete Freienbach ein Sieg erwartet, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu hieven.

Elf Tabellenränge und 14 Punkte trennten letzten Samstag die Gegner Freienbach und Wettswil-Bonstetten voneinander. Obschon die Schwyzer zuletzt mit einem Sieg über Höngg ihre Heimstärke untermauerten, war die Favoritenrolle klar, zumal die Ämtler in ihren letzten zehn Spielen ausnahmslos punkteten.

In der Folge neutralisierten sich die Teams. Sie waren zwar bemüht, das Spiel aufzubauen, so richtig in die Gänge kamen aber beide nicht.

Eher an Zählbarem schnupperte Aussenseiter Freienbach. Zuerst klärte WBs Waser in höchster Not zur Ecke, dann lancierte Schärer ideal seinen Kollegen Döttling, dessen Abschlussversuch nicht wunschgemäss ausfiel.

Vom FCWB kam wenig, dennoch landete der Ball plötzlich im gegnerischen Gehäuse. Der aufgrund des kampfbetonten Spiels vielbeschäftigte Schiedsrichter hatte jedoch davor ein Foulspiel gesehen.

Die Schwyzer kamen durch ihren auffälligsten Akteur Backa nochmals zu einer reelen Chance, ehe die Gäste doch allmählich aufdrehten. Mit gefälligen Ballstafetten konnten sie nun einige Male den Beweis ihrer ausgezeichneten Tabellenlage erbringen.

Beim Abschluss haperte es aber noch, beziehungsweise fehlte es an der Präzision. So schlängelten sich Figueiredo und Flavio Peter vielversprechend und sehenswert mittels Doppelpass durch die Freienbacher Reihen, der folgende Schuss Schneebelis geriet jedoch zu hoch.

Später setzte der heimische Backa pfeilschnell zu einem Flügellauf an, seine Hereingabe vermochte Döttling knapp nicht zu verwerten. Die letzte Aktion vor der Pause gehörte den Ämtlern, die ihrerseits nach einem Freistoss Miljkovics dem Führungstor nahe kamen.

Freienbach verdient sich den Punkt