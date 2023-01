Was sich die „Zwote“ vorwerfen lassen muss Fortuna Düsseldorfs U23 unterliegt in der Regionalliga gegen Alemannia Aachen mit 0:1.

Am Ende war es pures Pech. Und natürlich lag es auch daran, dass Marcel Johnen einen absoluten Sahnetag erwischt hatte. Fortunas Regionalliga-Fußballer setzten am Freitagabend alles daran, die Auftaktpleite bei Alemannia Aachen auf den letzten Drücker doch noch abzuwenden; der Torhüter des ehemaligen Bundesligisten stand ihnen aber im Weg. Deshalb blieb es aus Sicht der Rot-Weißen beim 0:1 – mit leeren Händen mussten sie den Heimweg antreten.

„Marcel Johnen hat ein überragendes Spiel gemacht“, erkannte U23-Trainer Nico Michaty neidlos an. Kurz vor dem Schlusspfiff kratzte der Alemannia-Keeper einen Freistoß von Tom Geerkens aus dem Winkel, vorher hatte er bereits in höchster Not gegen Marcel Mansfeld und Kingsley Marcinek gerettet. Und auch sonst gab es an Johnen kein Vorbeikommen, ganz zum Leidwesen von Michaty. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, befand er nicht zu Unrecht.

Im Anschluss an die Halbzeit hatte seine Mannschaft nach einem zuvor schwachen Auftritt ihre Ordnung gefunden, ihren Kampfgeist entdeckt und ihre Leidenschaft entfacht. „Nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt, waren wesentlich mutiger und viel mehr im Spiel. Wir waren aggressiver, haben Bälle erobert und nach vorne gespielt“, sagte Michaty. „Diese zweite Hälfte müssen wir jetzt auch mitnehmen in die nächsten Wochen und daran anknüpfen. Dann bin ich überzeugt, dass wir unsere Punkte holen werden.“