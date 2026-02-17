Was Julian Stöhr vom SV Biemenhorst erwartet Der KFC Uerdingen reist als klarer Favorit zum SV Biemenhorst, doch das Oberliga-Schlusslicht hat zuletzt ein Lebenszeichen gesendet. Was Trainer Julian Stöhr erwartet. von André Nückel · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

KFC-Trainer Julian Stöhr. – Foto: Ralph Görtz

Die Ausgangslage ist für den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein eine gute: Als Tabellenzweiter mit einem Spiel weniger als Spitzenreiter Ratingen 04/19 hat das Team von Julian Stöhr sechs Punkte weniger als die Nummer eins der Liga, allerdings kann der KFC aus eigener Kraft gleichziehen. Dafür sind Ausrutscher verboten - vor allem am Sonntag beim Schlusslicht SV Biemenhorst.

Spannende Ausgangslage in der Oberliga Gewinnt der KFC sein Nachholspiel bei Sportfreunde Baumberg (4. März) und schlägt Ratingen im Rückspiel, wäre der KFC punktgleich mit dem Tabellenführer. Vorausgesetzt natürlich, beide Klubs leisten sich keine Ausrutscher mehr. Am 24. April steigt das Topspiel in Ratingen, das gleich doppelt wichtig wird: Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat zu dieser Saison sein Regelwerk angepasst. Bei Punktgleichheit im Auf- oder Abstiegsfall zählt zunächst der direkte Vergleich. Das Hinspiel endete 2:2 - der Sieger des zweiten Aufeinandertreffens würde also gleich doppelt profitieren. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen, es warten noch viele unangenehme Aufgaben auf den KFC. Angefangen mit Schlusslicht Biemenhorst, das in Büderich zuletzt 4:2 siegte und deshalb neuen Mut im Abstiegskampf schöpfen darf. Das Team von Neu-Coach Marc Gebler hat sich darüber hinaus spannend verstärkt und mit Jan Wellers und Jayden Houtriet gleich zwei Spieler, die in Profi-Ligen gespielt haben, verpflichtet.

Stöhr hat sich Biemenhorst angeschaut So., 22.02.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:15 live PUSH