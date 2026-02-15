Nächster Transfercoup? SV Biemenhorst wird in der Niederlande fündig

Der SV Biemenhorst hat vor der Karnevalspause ein deutliches Lebenszeichen in der Oberliga Niederrhein gesendet und überzeugend beim FC Büderich gewonnen. Mit dabei war schon der Top-Zugang Jan Wellers, doch der ehemalige Regionalliga-Spieler war nicht der letzte Zugang der Bocholter in diesem Winter. Aus der Niederlande kommt noch ein Mittelfeldspieler.
In Büderich feierte Biemenhorst einen 4:2-Erfolg, Wellers lieferte mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:1 schon seinen ersten Scorerpunkt. Nach den Stationen RW Oberhausen, VfB Homberg, Fortuna Köln, 1. FC Bocholt und Sportfreunde Lotte hat sich der 26-Jährige bewusst für einen Wechsel in die Oberliga entschieden - mehr dazu an dieser Stelle.
Mit seiner Vita ist Wellers in jedem Fall eine Top-Verstärkung für das Oberliga-Schlusslicht, das im Winter mit Marc Gebler auch einen neuen Trainer erhalten hat. Für die Rückserie hat der Coach kurzfristig einen weiteren Zugang erhalten, der das Mittelfeld verstärken soll: Jayden Houtriet kommt aus der Niederlande und war zuletzt vereinslos. Beim langjährigen Erstligisten Willem II Tilburg kam der 23-Jährige zweimal in der zweiten Liga zum Einsatz, zuletzt lief er für den Viertligisten SV TEC Tiel auf. Mit seinen 1,91 Meter bringt Houtriet eine gewisse Körperlichkeit mit, gegen den KFC Uerdingen könnte er am kommenden Sonntag vielleicht schon debütieren.
Gegen den Traditionsvereins wird es vor allem darum gehen, aus dem Hinspiel (1:6) und dem Niederrheinpokal (0:3) gelernt zu haben. Die hohe Pleite im August war zudem der Beginn der Misere, nachdem Biemenhorst zunächst mit zwei Siegen gestartet und Oberliga-Tabellenführer war. Hoffnungslos ist die Situation allerdings nicht mehr, denn die Gebler-Elf muss derzeit "nur" fünf Punkte aufholen. Mit nur sieben Punkten ist der SVB allerdings das heimschwächste Team der gesamten Liga - das muss sich ändern.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: