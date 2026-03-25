Warum die Duisburger Vizemeister wegen der Regionalliga Pech haben Ein Aufstiegsfall sieht vor, dass die Duisburger Vizemeister der Kreisliga A in einer Relegation um die Bezirksliga spielen. Doch Hoffnung besteht wegen der Regionalliga West kaum noch. von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der FSV Duisburg wird so gut wie sicher Meister der Kreisliga A2 in Duisburg werden. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Ende März wird allmählich das Saisonfinale eingeläutet - das gilt für alle Fußballkreise am Niederrhein, denn für zahlreiche Mannschaften schlägt das Pendel demnächst Richtung Auf- oder Abstieg aus. Gehofft haben sicherlich auch die Teams, die um den Aufstieg aus der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim in die Bezirksliga spielen, denn in einem Szenario hätte der Kreis noch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz erhalten - Hoffnung besteht wegen der Regionalliga West allerdings kaum noch. >>> FuPa erklärt: So funktioniert der Aufstieg in die Bezirksliga Niederrhein

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die Meister der Duisburger Kreisliga A, insgesamt zwei, da in zwei Gruppen gespielt wird, steigen sicher in die Bezirksliga auf. Der FSV Duisburg kann unter anderem schon seine Rückkehr planen, immerhin hat der Tabellenführer der Gruppe 2 bereits 14 Punkte Vorsprung vorzuweisen. Exemplarisch kämpfen um die Vizemeisterschaft der TSV Bruckhausen, RWS Lohberg und MTV Union Hamborn. Am Niederrhein steigen 18 Mannschaften gesichert aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf, vier weitere Teams können zusätzlich aufsteigen. Diese vier möglichen Aufstiegsplätze hängen davon ab, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga West vom Niederrhein in die Oberliga absteigen, denn aus diesem Fall ergeben Folgeeffekte für die Oberliga, Landesliga und Bezirksliga.

Duisburg steht nur auf Rang vier Je weniger Regionalliga-Teams absteigen, desto mehr A-Ligisten dürfen den Aufstieg bejubeln - vier maximal. Entscheidend ist allerdings die Reihenfolge der Kreise, die vom vermehrten Aufstieg profitieren: Da liegt Duisburg-Dinslaken-Mülheim nur auf Platz vier; zuerst wäre Grevenbroich-Neuss begünstigt, dann Rees-Bocholt und Düsseldorf. In Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Bezirksliga wie folgt zusammen: