Warum die Duisburger Vizemeister wegen der Regionalliga Pech haben

Ende März wird allmählich das Saisonfinale eingeläutet - das gilt für alle Fußballkreise am Niederrhein, denn für zahlreiche Mannschaften schlägt das Pendel demnächst Richtung Auf- oder Abstieg aus. Gehofft haben sicherlich auch die Teams, die um den Aufstieg aus der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim in die Bezirksliga spielen, denn in einem Szenario hätte der Kreis noch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz erhalten - Hoffnung besteht wegen der Regionalliga West allerdings kaum noch.
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Die Meister der Duisburger Kreisliga A, insgesamt zwei, da in zwei Gruppen gespielt wird, steigen sicher in die Bezirksliga auf. Der FSV Duisburg kann unter anderem schon seine Rückkehr planen, immerhin hat der Tabellenführer der Gruppe 2 bereits 14 Punkte Vorsprung vorzuweisen.
Exemplarisch kämpfen um die Vizemeisterschaft der TSV Bruckhausen, RWS Lohberg und MTV Union Hamborn. Am Niederrhein steigen 18 Mannschaften gesichert aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf, vier weitere Teams können zusätzlich aufsteigen. Diese vier möglichen Aufstiegsplätze hängen davon ab, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga West vom Niederrhein in die Oberliga absteigen, denn aus diesem Fall ergeben Folgeeffekte für die Oberliga, Landesliga und Bezirksliga.
Je weniger Regionalliga-Teams absteigen, desto mehr A-Ligisten dürfen den Aufstieg bejubeln - vier maximal. Entscheidend ist allerdings die Reihenfolge der Kreise, die vom vermehrten Aufstieg profitieren: Da liegt Duisburg-Dinslaken-Mülheim nur auf Platz vier; zuerst wäre Grevenbroich-Neuss begünstigt, dann Rees-Bocholt und Düsseldorf.
In Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Bezirksliga wie folgt zusammen:
Gut für die Regionalliga West ist zwar, dass nur drei Mannschaften absteigen. Schlecht für den Niederrhein und damit für die Kreisliga A Duisburg ist dagegen, dass es höchstwahrscheinlich ein Team vom Niederrhein erwischt. Die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV rangieren aktuell beide auf einem Abstiegsplatz. Möglich ist auch, dass beide absteigen; eher unwahrscheinlich wäre der Klassenerhalt von beiden bergischen Klubs, da Rang 14 bereits ein gutes Stück für Velbert entfernt ist.
Und nur wenn kein Niederrhein-Regionalligist absteigt, gibt es nach der Saison das Relegationsduell der beiden Duisburger Kreisliga-A-Vizemeister gegeben um einen dritten Bezirksliga-Aufsteiger. Das scheint mit Blick auf die Ausgangslage jedoch ausgeschlossen.
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