Wartenberger SV: „Wir suchen weiterhin für unsere 1. Herren“

Ja, so ein Neustart ist sehr schwer! Das Trainergespann und die Spieler müssen sich sportlich und als Team zusammen wachsen. Das benötigt jedoch Zeit! Sportlich gesehen war es klar, dass es ggf. so laufen könnte, wie es tatsächlich auch gerade läuft!

ABER..wir haben schon mit einer sehr schweren Saison und herben Niederlagen "gerechnet", wenn man das so schreiben darf. Wir haben zwar immer gehofft, dass es nicht so dramatisch wird, aber dieser Neustart ist für ALLE eine völlig neue Herausforderung! Wir bedanken uns natürlich beim Trainergespann und alle Spieler, die diesen Weg bestreiten und wir hoffen sehr, dass ALLE weiterhin am "BALL" bleiben. Jeder macht das nicht für sich selbst, für die Mannschaft, sondern für den Verein und natürlich auch für unseren Nachwuchs.

Sicherlich gab es bereits Abgänge während der Saison und wir sind uns leider noch nicht sicher, ob noch mehr Spieler diese große Herausforderung weiter bestreiten wollen und die bittere Niederlagen verabeiten können. Von daher suchen wir weiterhin Spieler für die 1. Herren.