Waldhof gastiert in Stuttgart, Duisburg, Aachen und Essen am Samstag

In der 3. Liga steht der 25. Spieltag an - mit dem Auftaktspiel am Freitagabend zwischen dem VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim. In der Konferenz folgen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen, ehe Energie Cottbus am Sonntag die Tabellenführung verteidigen kann.
Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: