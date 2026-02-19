 2026-02-17T13:18:05.561Z

Waldhof gastiert in Stuttgart, Duisburg, Aachen und Essen am Samstag

3. Liga: Der VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim eröffnen den 25. Spieltag. In der Konferenz spielen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen.

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Spannende Aufgaben für Mannheim und Cottbus.
Spannende Aufgaben für Mannheim und Cottbus. – Foto: Imago Images

In der 3. Liga steht der 25. Spieltag an - mit dem Auftaktspiel am Freitagabend zwischen dem VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim. In der Konferenz folgen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen, ehe Energie Cottbus am Sonntag die Tabellenführung verteidigen kann.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

________________

Liveticker: VfB Stuttgart II - Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00live

________________

Liveticker: FC Ingolstadt - TSV Havelse

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00

________________

Liveticker: VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

________________

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

________________

Liveticker: MSV Duisburg - 1. FC Schweinfurt

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00live

________________

Liveticker: Alemannia Aachen - SC Verl

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

________________

Liveticker: SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken

Sa., 21.02.2026, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

Am Sonntag im Einsatz: Rostock in München, Aue empfängt Cottbus und Köln muss nach Sinsheim

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

So., 22.02.2026, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

So., 22.02.2026, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

________________

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

____

