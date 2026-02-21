Später Jubel im Donaustadion: SSV Ulm erkämpft Punkt gegen Saarbrücken

Die 8802 Zuschauer im Donaustadion sahen eine Anfangsphase, in der die Spatzen sofort die Initiative ergriffen. Bereits in der 1. Minute setzte Dennis Chessa ein erstes Ausrufezeichen, als sein Schuss aus großer Entfernung nur knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. Der 1. FC Saarbrücken antwortete in der 6. Minute durch Kasim Rabihic, der sich kurz vor dem Ulmer Strafraum den Ball erkämpfte, dessen Abschluss jedoch weit am Kasten von Max Schmitt vorbeiging.

In der 11. Minute bediente Dennis Chessa per Freistoß den Mitspieler Dennis Dressel, doch dessen Kopfball segelte knapp über das Gehäuse von Phillip Menzel. Die Ulmer blieben am Drücker: In der 15. Minute parierte der Saarbrücker Schlussmann einen Kopfball von Max Julian Brandt nach einer Hereingabe von Leon Dajaku. Auch Elias Löder konnte eine weitere Flanke von Leon Dajaku in der 27. Minute nicht im Tor unterbringen.

Kalte Dusche nach dem Seitenwechsel

Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Hausherren Glück, als eine gefährliche Hereingabe von Florian Pick an allen Akteuren vorbeisegelte und nur hauchdünn neben dem rechten Pfosten ins Aus ging. Mit einem für die Gäste schmeichelhaften 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Nach dem Wiederanpfiff blieb der SSV Ulm 1846 Fußball zunächst gefährlich, doch eine scharfe Flanke von Leon Dajaku (53.) fand keinen Abnehmer. In der 57. Minute dann der Schock für die Spatzen: Nach einer Klärungsaktion im Ulmer Strafraum fiel der Ball am Strafraumrand direkt vor die Füße von Patrick Sontheimer, der das Leder kompromisslos links oben in die Ecke zum 0:1 hämmerte.

Wütende Angriffe der Spatzen gegen das Abwehrbollwerk

Die Ulmer zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und starteten eine furiose Aufholjagd. In der 62. Minute dribbelte sich Luca Bazzoli sehenswert durch mehrere Saarbrücker Verteidiger, scheiterte aber mit seinem Flachschuss am glänzend reagierenden Phillip Menzel.

Trainer Pavel Dotchev reagierte und brachte in der 70. Minute mit Streli Mamba und Abu-Bekir Ömer El-Zein frische Offensivkräfte für Max Julian Brandt und Elias Löder. In der 72. Minute brannte es erneut im Saarbrücker Strafraum, als ein Freistoß von Dennis Chessa aus spitzem Winkel auf die linke obere Ecke zuflog, doch Phillip Menzel rettete im letzten Moment. Der daraus resultierende Volleyschuss von Dennis Dressel nach der folgenden Ecke verfehlte das Ziel.

Erlösender Ausgleich in der Schlussphase

Die Partie blieb bis in die letzten Minuten hochdramatisch. Während der von Argirios Giannikis trainierte 1. FC Saarbrücken in der 86. Minute durch den eingewechselten Sebastian Vasiliadis die Vorentscheidung verpasste – sein Schuss flog über das Ulmer Tor –, schlugen die Spatzen im direkten Gegenzug eiskalt zu.

Nach einer flachen Hereingabe von Abu-Bekir Ömer El-Zein stand Streli Mamba goldrichtig und schob den Ball an Phillip Menzel vorbei zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich in die Maschen. In der Nachspielzeit hatte Dennis Chessa sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch sein zu zentraler Schuss wurde von Phillip Menzel pariert. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte, nachdem Ulm in der zweiten Halbzeit das Spiel weitgehend dominiert hatte.

Kommenden Samstag geht es dann auswärts für die Ulmer Spatzen gegen den SSV Regensburg.