Walddörfer SV II gegen St. Pauli III: Wer holt den Holsten-Pokal?

Die Klubs: Underdog Walddörfer SV II und Favorit FC St. Pauli III. – Foto: red/KI

Die nächste Pokalentscheidung im Hamburger Amateurfußball steht bevor. Am Samstag um 14 Uhr wird an der HFV-Sportschule das Finale im Holsten-Pokal ausgetragen. Dabei treffen die zweiten Mannschaften beziehungsweise unteren Herren-Teams des Walddörfer SV und des FC St. Pauli aufeinander: Walddörfer SV II fordert FC St. Pauli III.

Für den Walddörfer SV ist das Finale der nächste große Pokaltag binnen kurzer Zeit. Die 1. Frauen hatten zuletzt bereits im LOTTO-Pokalfinale gegen FC St. Pauli gestanden, mussten sich dort allerdings mit 0:3 geschlagen geben. Nun richtet sich der Blick im Verein auf die 2. Herren, die im Holsten-Pokal die nächste Chance auf einen Titel bekommen.

Der Wettbewerb ist der Reserve-Pokal in Hamburg und bietet damit genau jenen Mannschaften eine eigene Bühne, die im normalen Ligabetrieb häufig etwas unterhalb der ganz großen Aufmerksamkeit laufen. Im Finale ist diese Aufmerksamkeit nun garantiert - vor Ort an der HFV-Sportschule und zusätzlich im Livestream über stream-hfv.de.

In den Vereinsmedien wurde die Vorfreude entsprechend deutlich formuliert. Nach dem Finale sei schließlich vor dem Finale, hieß es sinngemäß. Für die Mannschaft ist es die Gelegenheit, eine starke Pokalrunde mit dem Titel zu krönen und dem Verein einen besonderen Abschluss zu bescheren.

St. Pauli III kommt mit Landesliga-Rückenwind

Der Gegner bringt allerdings ebenfalls reichlich Qualität mit. FC St. Pauli III hat in der Landesliga Hammonia eine starke Saison gespielt und die Spielzeit als Aufsteiger im oberen Bereich abgeschlossen. Damit wartet auf Walddörfer II ein Gegner, der nicht nur über spielerische Qualität verfügt, sondern auch in einer höheren Liga gefordert war.

Genau darin liegt der Reiz dieses Endspiels. Walddörfer kommt mit Pokalenergie und der Aussicht auf einen besonderen Vereinserfolg, St. Pauli III mit Landesliga-Rhythmus und dem Selbstverständnis einer Mannschaft, die sich in der Hammonia stark behauptet hat.

Bühne für die Reserve-Teams

Der Holsten-Pokal hat seinen eigenen Charakter. Während der LOTTO-Pokal der Herren vor allem durch das DFB-Pokal-Ticket große Aufmerksamkeit bekommt, steht hier der sportliche Wert für die unteren Mannschaften der Klubs im Mittelpunkt. Für viele Spieler ist ein solches Finale ein Höhepunkt der Saison - mit eigenem Pokalgefühl, Vereinsunterstützung und klarer Fallhöhe.

Am Samstag entscheidet sich, wer diesen Titel mitnimmt. Walddörfer SV II gegen FC St. Pauli III, 14 Uhr, HFV-Sportschule - die nächste Hamburger Pokalgeschichte ist angerichtet.

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