Wahnsinnsspiel in Kornwestheim, Flacht, Drita und Hohenhaslach top

Kreisliga A2:

TSF Ditzingen – Spvgg Weil der Stadt 1:4

In Ditzingen erlebten die Zuschauer einen unglücklichen Start der Hausherren, der den Gästen früh in die Karten spielte. Bereits in der 3. Minute unterlief Amin Djellali ein Eigentor, das Weil der Stadt mit 0:1 in Führung brachte. Die Gäste nutzten die Verunsicherung eiskalt aus und erhöhten in der 20. Minute durch Vladyslav Bondar auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Ditzingern kurz Hoffnung auf, als Arne Poster in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Doch die Spvgg blieb abgeklärt: Mousa El Arkoubi stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Salih Okan Karaman in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand den Sack endgültig zumachte.

SKV Rutesheim II – TV Möglingen 1:4

Dieses Spiel wurde zur großen Bühne für einen einzigen Akteur: Leon von Bank. In einer beeindruckenden ersten Halbzeit zerlegte er die Rutesheimer Defensive fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick in der 10., 17. und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) schoss er sein Team fast im Alleingang zur 0:3-Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen es die Möglinger etwas ruhiger angehen. In der 73. Minute gelang der Rutesheimer Reserve zwar noch der Ehrentreffer zum 1:3 (Torschütze nicht gemeldet), doch den Schlusspunkt setzte erneut der TV Möglingen. In der 93. Minute markierte Julian Reiser den 1:4-Endstand.

Drita Kosova Kornwestheim – Spvgg Warmbronn 6:1

Eine wahre Machtdemonstration bekamen die Fans in Kornwestheim zu sehen. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch, allen voran Spetim Muzliukaj. Er eröffnete den Torreigen in der 16. Minute und legte in der 23. Minute das 2:0 nach. Zwar kam Warmbronn durch Petrus Erhardt Glöditzsch in der 28. Minute kurzzeitig auf 2:1 heran, doch noch vor der Pause stellte erneut Muzliukaj mit seinem dritten Treffer (41.) die Weichen auf Sieg. Nach dem Wechsel kannte das Spiel nur noch eine Richtung: Elvis Gashi (68.), Tugay Han (75.) und schließlich Sermin Zekjiri per Handelfmeter (78.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 6:1-Endstand hoch.

TSV Flacht – SV Leonberg/Eltingen II 6:1

Was sich in Flacht abspielte, wird sicher als die "Christopher-Welsch-Show" in die Vereinsannalen eingehen. Nach einer torarmen ersten Phase brach Christopher Welsch in der 43. Minute den Bann. Was dann nach dem Seitenwechsel folgte, war purer Wahnsinn: Mit einem Hattrick innerhalb von nur drei Minuten (60., 61., 63.) erhöhte er sein persönliches Torekonto auf vier und das Ergebnis auf 4:0. Die Leonberger Reserve war völlig von der Rolle. Lukas Küppers (77.) und Kajeevan Sasikaran (80.) legten weitere Treffer nach, bevor Fabian Raab in der 90. Minute lediglich noch den Ehrentreffer zum 6:1 für die Gäste erzielen konnte.

TSV Höfingen – FC Gerlingen 3:0

In Höfingen sahen die Zuschauer eine konzentrierte und souveräne Vorstellung der Hausherren. Das Spiel begann denkbar ungünstig für Gerlingen, als Lars Neufer in der 17. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief. Höfingen kontrollierte fortan das Geschehen und ließ defensiv kaum nennenswerte Chancen zu. Nach dem Seitenwechsel sorgte Gökmen Yüksel in der 54. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für Beruhigung auf den Rängen. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Rick Schuhmacher in der 77. Minute, der zum 3:0-Endstand einnetzte und Höfingen die drei Punkte sicherte.

KSV Renningen – TSV Heimerdingen 1910 II 2:2

In Renningen entwickelte sich ein packendes Duell, das vor allem in der ersten Halbzeit für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Die Gäste aus Heimerdingen erwischten den besseren Start und gingen durch Luka Banas in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Renningen antwortete prompt: Baris Erdogan glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, und nur zehn Minuten später drehte Mehmet Semsettin Erdogan (30.) die Partie zur 2:1-Führung für die Hausherren. Als sich alle bereits auf eine Pausenführung des KSV eingestellt hatten, schlug Heimerdingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) durch Felix Brändle zum 2:2 zurück. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

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