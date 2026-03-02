 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Wahnsinnsspiel in Eglosheim, Flacht bejubelt Heimsieg, Kirchheim top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Asperg 1:0

Ein echtes Geduldsspiel, das die Nerven der Zuschauer bis tief in die zweite Halbzeit strapazierte! In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und hart geführten Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Teams lange vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Der erlösende Moment der Leidenschaft gehörte schließlich den Hausherren: Pirmin Löffler (70.) behielt in einer unübersichtlichen Situation die Übersicht und versenkte den Ball zur viel umjubelten Führung im Netz. In der Schlussphase warf Asperg alles nach vorne und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an, doch die Defensive der Kornwestheimer Reserve verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Siegeswillen bis zum erlösenden Abpfiff. Ein Erfolg der puren Beharrlichkeit!

GSV Pleidelsheim II – SG Hochberg/Hochdorf 3:0

Die Pleidelsheimer Reserve präsentierte sich vor heimischer Kulisse als eine entschlossene Einheit mit klarem Fokus. Jonathan Pasternak (34.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann und versetzte den Anhang mit seinem Führungstreffer in Verzückung. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren weiterhin mit viel Zug zum Tor und legten durch Lukas Klein (53.) nach, was den Widerstand der Gäste spürbar schwächte. Die Spielgemeinschaft mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Offensivbemühungen, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Hintermannschaft des GSV. Marcel Ott (81.) sorgte schließlich für den emotionalen Schlusspunkt in einer Partie, die Pleidelsheim durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung kontrollierte.

Türk. SC Kornwestheim – VfB Tamm 5:2

Was für ein turbulentes Spektakel, das die Fans von der ersten Sekunde an in Atem hielt! Hattab Yildiz (3.) eröffnete den Torreigen blitzschnell, doch Dominik Hajok (7.) antwortete für Tamm fast postwendend mit dem Ausgleich. Die Spielfreude des Türk. SC war jedoch kaum zu bändigen, und Mustafa Ceyhan (9.) stellte die Weichen noch in der Anfangsphase wieder auf Heimsieg. Direkt nach Wiederanpfiff schlug die Stunde von Carmine Pescione (46., 56.), der mit einem leidenschaftlichen Doppelpack für grenzenlosen Jubel auf den Rängen sorgte. Zwar keimte bei Tamm durch den Treffer von Thomas Merkle (81.) noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Aziz Erbas (83.) machte nur zwei Minuten später den Sack endgültig zu. Ein berauschender Fußballnachmittag voller Offensivpower!

VfB Neckarrems 1913 – FV Dersim Sport Ludwigsburg 5:3

Ein absolut verrückter Fußballkrimi, der durch die unglaubliche Leistung eines einzelnen Akteurs und jede Menge Drama geprägt war! Zunächst schien alles gegen die Hausherren zu laufen, als Admir Osmanovic (13.) und Roberto Cappella (14.) die Gäste mit einem Doppelschlag schockten. Florian Scholz (19.) verkürzte, doch Roberto Cappella (35.) stellte den alten Abstand wieder her. Was dann folgte, war die große Show von Paul Stumm (45., 45.+1, 48.): Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur acht Spielminuten drehte er die Partie im Alleingang und versetzte das Stadion in Ekstase. In einer hitzigen Atmosphäre schwächten sich die Gäste durch Gelb-Rote Karten gegen Mehmet Karakus und Admir Osmanovic selbst, bevor Finn Leonberger (74.) den Deckel auf diese hochemotionale Begegnung setzte. Ein Sieg der puren Moral!

GSV Höpfigheim – TSV Grünbühl 1:1

Ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das bereits nach wenigen Minuten seinen ersten Höhepunkt fand. Nino Gerhart (3.) schockte die Gäste mit einem Blitzstart und brachte Höpfigheim früh in Front, was den heimischen Anhang von einem Heimsieg träumen ließ. In der Folge entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, in der Grünbühl unermüdlich gegen die drohende Niederlage anrannte und Höpfigheim sein Gehäuse mit viel Herz verteidigte. Als sich viele bereits mit einem knappen Heimsieg abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christian Kreutter (85.). Mit einer entschlossenen Aktion markierte er den späten Ausgleich und rettete seinen Farben einen Punkt in diesem nervenaufreibenden Duell. Ein Unentschieden des unbändigen Willens auf beiden Seiten.

SGV Murr – FSV Oßweil 5:0

In Murr erlebten die Fans die großen Carl-Philipp-Bürker-Festspiele! Mit einer berauschenden Leistung legte Carl-Philipp Bürker (5.) bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Die Hausherren spielten sich in einen wahren Rausch und ließen Oßweil kaum Raum zur Entfaltung. Tekay Caliskan (35.) erhöhte den Vorsprung, bevor erneut Carl-Philipp Bürker (43., 45.+1) mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger des SGV ungebrochen: Antonio Purkovic (59.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe und krönte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die Überlegenheit der Heimelf eindrucksvoll unterstrich.

TSV 1899 Benningen – TSV Affalterbach 5:2

Julian Hofacker war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen und führte seine Benninger zu einem emotionalen Heimerfolg! Mit seinem ersten Treffer (21.) eröffnete er die Partie, bevor Robin Fleischmann (42.) noch vor der Pause nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb Julian Hofacker (55., 79.) der überragende Akteur auf dem Platz und schraubte sein persönliches Torkonto mit zwei weiteren Treffern in die Höhe. In einer turbulenten Schlussphase bewies Affalterbach zwar Moral und verkürzte durch Marco Röthig (89.) und Olade wassiou Salami (90.+3), doch die Antwort der Hausherren folgte auf dem Fuße. Aaron Burow (90.+4) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt unter ein leidenschaftliches Derby, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesselte.

SKV Eglosheim – GSV Erdmannhausen 5:5

Was für ein historischer Wahnsinn in Eglosheim, der alle Beteiligten völlig atemlos zurückließ! Erdmannhausen startete wie entfesselt und führte durch Kevin Redieß (5.), Moritz Rath (11.) und Luca Heusel (15.) bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0. Doch Eglosheim bewies ein unglaubliches Kämpferherz: Murat Dincer (20.), ein Eigentor von Nikolaos Cyriacidis (38.) und Gökdeniz Sari (54.) glichen die Partie unter tosendem Applaus wieder aus. In einer dramatischen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Dennis Schäfer (79.) brachte die Gäste erneut in Front, Mustafa Dansik (82.) antwortete prompt. Als Luca Heusel (87.) kurz vor Schluss zum 4:5 traf, schien der Auswärtssieg perfekt, doch erneut war es Mustafa Dansik (89.), der mit seinem zweiten Treffer den Punktgewinn in diesem epischen Torfestival rettete.

Kreisliga A2:

Gemini hat gesagt

SpVgg Renningen – TSV Heimerdingen 1910 II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Leonberg/Eltingen II – TSV Höfingen 2:1

In einem packenden Derby mobilisierten beide Teams ihre letzten Reserven und lieferten sich einen leidenschaftlichen Kampf um jeden Zentimeter Rasen. Lukas Feigl (22.) brachte die Hausherren mit einem entschlossenen Abschluss in Front und sorgte für lautstarken Jubel auf den Rängen. Die Leonberger Reserve blieb am Drücker und legte durch Gabrijel Kolar (35.) noch vor der Pause nach, was die Begeisterung im heimischen Lager sichtlich steigerte. Doch der TSV Höfingen gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kämpfte sich mit viel Herzblut zurück in die Partie. Als Valentin Lukas Rademann (65.) den Anschlusstreffer markierte, entwickelte sich eine nervenaufreibende Schlussphase, in der die Gastgeber den Vorsprung mit unbändigem Willen über die Zeit retteten.

TSV Münchingen II – SV Gebersheim abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TV Möglingen – Spvgg Weil der Stadt 0:4

Ein berauschender Auftritt der Gäste, die vor allem im zweiten Durchgang ihre enorme Offensivkraft unter Beweis stellten! Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit ohne Tore brach Salih Okan Karaman (48.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Bann und versetzte den mitgereisten Anhang in Ekstase. Möglingen versuchte mit viel Mut dagegenzuhalten, doch Weil der Stadt agierte in der Schlussphase gnadenlos entschlossen. Mousa El Arkoubi (78., 87.) avancierte mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zum Matchwinner, bevor Jan Holzhäuser (90.) pünktlich zum Abpfiff den Deckel auf diese einseitige Begegnung setzte. Ein Erfolg der puren Spielfreude.

Drita Kosova Kornwestheim – SKV Rutesheim (U23) II 4:5

Was für ein unfassbarer Schlagabtausch, der die Zuschauer völlig atemlos zurückließ! Elvis Gashi (18.) eröffnete das Torfestival für die Gastgeber, doch Angelo De Pilla (25., 45.) antwortete mit einem beeindruckenden Doppelpack noch vor dem Pausenpfiff. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Berkan Yürükoglu (48.) unter tosendem Applaus aus, bevor Aykan Seymen (52.) die Gäste erneut in Führung brachte. Die Dramatik war kaum zu überbieten, als Adrian Thaqi (73.) zum 3:3 ausglich, doch Aykan Seymen (80.) und erneut Angelo De Pilla (83.) mit seinem dritten Treffer des Tages sorgten für eine Vorentscheidung. In der letzten Minute warf Nexhati Hallimi (90.) noch einmal alles in die Waagschale und verkürzte, doch am Ende blieb es bei diesem berauschenden Auswärtssieg in einem Spiel der puren Leidenschaft.

TSV Flacht – KSV Renningen 3:1

Der TSV Flacht präsentierte sich vor heimischer Kulisse als eine geschlossene Einheit mit klarem Fokus. Kevin Bauer (26.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann und versetzte den Anhang mit seinem Führungstreffer in Verzückung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker: Christopher Welsch (50.) erhöhte mit einer entschlossenen Aktion, bevor Timeas Hetzer (74.) für die endgültige Entscheidung sorgte und die Weichen endgültig auf Heimsieg stellte. Renningen bewies in der Schlussminute zwar noch einmal Moral und kam durch Baris Erdogan (90.) zum Ehrentreffer, doch am Jubel der Flachter über diesen Erfolg der puren Entschlossenheit änderte dies nichts mehr.

TSF Ditzingen – FC Gerlingen 2:3

Ein hochemotionaler Krimi, der die Fans von der ersten Minute an in seinen Bann zog! Dardan Veseli (4.) brachte Ditzingen früh in Führung, doch Carl Luca Karden (5.) antwortete für Gerlingen fast unmittelbar im Gegenzug mit dem Ausgleich. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem Michael Widmann (54.) die Gäste nach der Pause erstmals in Front schoss. Als Isidoros Arvanitidis (76.) auf 1:3 erhöhte, schien die Messe gelesen, doch Ditzingen warf mit unbändigem Kampfgeist noch einmal alles nach vorne. Arne Poster (81.) markierte den Anschlusstreffer und sorgte für eine dramatische Schlussphase, in der Gerlingen den knappen Sieg mit viel Herzblut verteidigte. Ein Spiel voller Adrenalin und purer Leidenschaft!

Kreisliga A3:

FV Kirchheim – TSV Kleinglattbach 6:2

In Kirchheim erlebten die 50 Zuschauer ein wahres Torfestival, das von der ersten Sekunde an elektrisierend war. Julian Schockenhoff (2.) und Lionel Bitam (9.) sorgten mit einem rasanten Doppelschlag für einen Traumstart der Hausherren und versetzten den Anhang in frühe Ekstase. Doch Kleinglattbach bewies Moral und kämpfte sich durch Harun Beldek (19.) und Justin Trostel (46.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel in die Partie zurück. Die Antwort des FV Kirchheim folgte jedoch prompt und mit unbändiger Entschlossenheit: Thilo Grötzinger (63.) brachte seine Farben erneut in Front, bevor Julian Schockenhoff (74.) mit seinem zweiten Treffer des Tages für eine Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Maximillian Steiner (84.) und Liborio Crosta (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein leidenschaftlicher Heimsieg, der durch eine enorme Offensivwucht geprägt war.

SV Illingen 1906 – TSV Ensingen 1:1

Ein intensiver Schlagabtausch vor 100 Zuschauern, bei dem sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen schenkten. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit waren es zunächst die Gäste, die den Moment der Freude auf ihrer Seite hatten: Nick Heckele (25.) markierte mit einer entschlossenen Aktion die Führung für den TSV Ensingen. Illingen zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und antwortete mit viel Herzblut. Nur wenige Minuten später belohnte Felix von Berg (33.) den unermüdlichen Einsatz der Hausherren mit dem Ausgleichstreffer. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine packende Abwehrschlacht, in der beide Teams leidenschaftlich um den Siegtreffer kämpften, am Ende jedoch die Punkte teilten. Ein emotionales Unentschieden, das vom Kampfgeist beider Seiten lebte.

FC Mezopotamya Bietigheim – SV Horrheim 2:4

Was für eine dramatische Schlussphase in Bietigheim! Vor 75 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit ständig wechselnden Vorzeichen. Aziz Sapkur (4.) brachte die Heimelf früh in Führung, doch Sascha Berger (28.) glich für die Gäste aus Horrheim aus. Nach der Pause schien die Partie zugunsten von Mezopotamya zu kippen, als Maximo Sezgi (56.) den Ball zur erneuten Führung im Netz versenkte. Doch der SV Horrheim bewies ein riesiges Kämpferherz und startete eine furiose Aufholjagd: Julian Harthan (75.) erzielte den Ausgleich, bevor Ron Räpple (85.) die Partie in der Schlussphase komplett drehte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Sascha Berger (90.) in der letzten Minute. Ein Sieg des unbändigen Willens, der die mitgereisten Fans in helle Begeisterung versetzte.

TSV Bönnigheim – SGM Riexingen 4:0

Lange Zeit bissen sich die 100 Zuschauer in Bönnigheim die Zähne an einer torlosen Begegnung aus, doch dann platzte der Knoten mit gewaltiger Wucht. Innerhalb von nur sechzig Sekunden drehten die Hausherren auf: Leon Jung (58.) und Ismail Molla (58.) sorgten mit einem Doppelschlag für ohrenbetäubenden Jubel auf den Rängen. Die SGM Riexingen versuchte mit viel Leidenschaft dagegenzuhalten, fand aber kein Mittel gegen die stabilen Abwehrreihen des TSV. In der Schlussphase krönte Leon Jung (82.) seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer, ehe Noel Häußer (85.) den Deckel auf diese einseitige zweite Halbzeit setzte. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit, der erst nach der Pause so richtig an Fahrt aufnahm.

TSV Enzweihingen – SG Hohenhaslach/Freudental 3:0

Der TSV Enzweihingen präsentierte sich vor 70 Zuschauern als eine geschlossene Einheit mit klarem Fokus. Tomas Karabas (19.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann und brachte seine Farben mit einem entschlossenen Abschluss in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legte Cihat Aytac (37.) nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die den heimischen Fans viel Sicherheit gab. Die Spielgemeinschaft aus Hohenhaslach und Freudental warf im zweiten Durchgang zwar viel Kampfgeist in die Waagschale, konnte die Hintermannschaft der Hausherren jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Sven Adamovic (74.) sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung und besiegelte einen Heimsieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten errungen wurde.

Spvgg Bissingen – SV Hellas Bietigheim 1:1

Ein nervenaufreibender Krimi in Bissingen, der vor 70 Zuschauern erst in der Schlussphase seinen emotionalen Siedepunkt erreichte. Nachdem sich beide Teams lange Zeit neutralisiert hatten, brachte Dani Da Silva (72.) die Gäste vom SV Hellas in Führung und versetzte den Anhang in Ekstase. Bissingen antwortete jedoch mit wütenden Angriffen und kam durch Anton Blank (77.) nur wenig später zum viel umjubelten Ausgleich. Die absolute Dramatik folgte in der 84. Minute: Patrick Sedlaczek (84.) trat zum Handelfmeter an und hatte den Sieg auf dem Fuß, doch Antonios Nikolaidis (84.) parierte mit einer glänzenden Reaktion und hielt den Punkt für Bietigheim fest. Ein leidenschaftliches Unentschieden, das durch dieses packende Duell vom Punkt in Erinnerung bleiben wird.

