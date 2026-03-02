Wahnsinnsspiel in Eglosheim, Flacht bejubelt Heimsieg, Kirchheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A3:
FV Kirchheim – TSV Kleinglattbach 6:2
In Kirchheim erlebten die 50 Zuschauer ein wahres Torfestival, das von der ersten Sekunde an elektrisierend war. Julian Schockenhoff (2.) und Lionel Bitam (9.) sorgten mit einem rasanten Doppelschlag für einen Traumstart der Hausherren und versetzten den Anhang in frühe Ekstase. Doch Kleinglattbach bewies Moral und kämpfte sich durch Harun Beldek (19.) und Justin Trostel (46.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel in die Partie zurück. Die Antwort des FV Kirchheim folgte jedoch prompt und mit unbändiger Entschlossenheit: Thilo Grötzinger (63.) brachte seine Farben erneut in Front, bevor Julian Schockenhoff (74.) mit seinem zweiten Treffer des Tages für eine Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Maximillian Steiner (84.) und Liborio Crosta (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein leidenschaftlicher Heimsieg, der durch eine enorme Offensivwucht geprägt war.
SV Illingen 1906 – TSV Ensingen 1:1
Ein intensiver Schlagabtausch vor 100 Zuschauern, bei dem sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen schenkten. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit waren es zunächst die Gäste, die den Moment der Freude auf ihrer Seite hatten: Nick Heckele (25.) markierte mit einer entschlossenen Aktion die Führung für den TSV Ensingen. Illingen zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und antwortete mit viel Herzblut. Nur wenige Minuten später belohnte Felix von Berg (33.) den unermüdlichen Einsatz der Hausherren mit dem Ausgleichstreffer. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine packende Abwehrschlacht, in der beide Teams leidenschaftlich um den Siegtreffer kämpften, am Ende jedoch die Punkte teilten. Ein emotionales Unentschieden, das vom Kampfgeist beider Seiten lebte.
FC Mezopotamya Bietigheim – SV Horrheim 2:4
Was für eine dramatische Schlussphase in Bietigheim! Vor 75 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit ständig wechselnden Vorzeichen. Aziz Sapkur (4.) brachte die Heimelf früh in Führung, doch Sascha Berger (28.) glich für die Gäste aus Horrheim aus. Nach der Pause schien die Partie zugunsten von Mezopotamya zu kippen, als Maximo Sezgi (56.) den Ball zur erneuten Führung im Netz versenkte. Doch der SV Horrheim bewies ein riesiges Kämpferherz und startete eine furiose Aufholjagd: Julian Harthan (75.) erzielte den Ausgleich, bevor Ron Räpple (85.) die Partie in der Schlussphase komplett drehte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Sascha Berger (90.) in der letzten Minute. Ein Sieg des unbändigen Willens, der die mitgereisten Fans in helle Begeisterung versetzte.
TSV Bönnigheim – SGM Riexingen 4:0
Lange Zeit bissen sich die 100 Zuschauer in Bönnigheim die Zähne an einer torlosen Begegnung aus, doch dann platzte der Knoten mit gewaltiger Wucht. Innerhalb von nur sechzig Sekunden drehten die Hausherren auf: Leon Jung (58.) und Ismail Molla (58.) sorgten mit einem Doppelschlag für ohrenbetäubenden Jubel auf den Rängen. Die SGM Riexingen versuchte mit viel Leidenschaft dagegenzuhalten, fand aber kein Mittel gegen die stabilen Abwehrreihen des TSV. In der Schlussphase krönte Leon Jung (82.) seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer, ehe Noel Häußer (85.) den Deckel auf diese einseitige zweite Halbzeit setzte. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit, der erst nach der Pause so richtig an Fahrt aufnahm.
TSV Enzweihingen – SG Hohenhaslach/Freudental 3:0
Der TSV Enzweihingen präsentierte sich vor 70 Zuschauern als eine geschlossene Einheit mit klarem Fokus. Tomas Karabas (19.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann und brachte seine Farben mit einem entschlossenen Abschluss in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legte Cihat Aytac (37.) nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die den heimischen Fans viel Sicherheit gab. Die Spielgemeinschaft aus Hohenhaslach und Freudental warf im zweiten Durchgang zwar viel Kampfgeist in die Waagschale, konnte die Hintermannschaft der Hausherren jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Sven Adamovic (74.) sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung und besiegelte einen Heimsieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten errungen wurde.
Spvgg Bissingen – SV Hellas Bietigheim 1:1
Ein nervenaufreibender Krimi in Bissingen, der vor 70 Zuschauern erst in der Schlussphase seinen emotionalen Siedepunkt erreichte. Nachdem sich beide Teams lange Zeit neutralisiert hatten, brachte Dani Da Silva (72.) die Gäste vom SV Hellas in Führung und versetzte den Anhang in Ekstase. Bissingen antwortete jedoch mit wütenden Angriffen und kam durch Anton Blank (77.) nur wenig später zum viel umjubelten Ausgleich. Die absolute Dramatik folgte in der 84. Minute: Patrick Sedlaczek (84.) trat zum Handelfmeter an und hatte den Sieg auf dem Fuß, doch Antonios Nikolaidis (84.) parierte mit einer glänzenden Reaktion und hielt den Punkt für Bietigheim fest. Ein leidenschaftliches Unentschieden, das durch dieses packende Duell vom Punkt in Erinnerung bleiben wird.
