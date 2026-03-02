Wahnsinnsspiel in Eglosheim, Flacht bejubelt Heimsieg, Kirchheim top

Ein echtes Geduldsspiel, das die Nerven der Zuschauer bis tief in die zweite Halbzeit strapazierte! In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und hart geführten Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Teams lange vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Der erlösende Moment der Leidenschaft gehörte schließlich den Hausherren: Pirmin Löffler (70.) behielt in einer unübersichtlichen Situation die Übersicht und versenkte den Ball zur viel umjubelten Führung im Netz. In der Schlussphase warf Asperg alles nach vorne und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an, doch die Defensive der Kornwestheimer Reserve verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Siegeswillen bis zum erlösenden Abpfiff. Ein Erfolg der puren Beharrlichkeit!

Die Pleidelsheimer Reserve präsentierte sich vor heimischer Kulisse als eine entschlossene Einheit mit klarem Fokus. Jonathan Pasternak (34.) brach nach einer intensiven Anfangsphase den Bann und versetzte den Anhang mit seinem Führungstreffer in Verzückung. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren weiterhin mit viel Zug zum Tor und legten durch Lukas Klein (53.) nach, was den Widerstand der Gäste spürbar schwächte. Die Spielgemeinschaft mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Offensivbemühungen, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Hintermannschaft des GSV. Marcel Ott (81.) sorgte schließlich für den emotionalen Schlusspunkt in einer Partie, die Pleidelsheim durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung kontrollierte.

Türk. SC Kornwestheim – VfB Tamm 5:2

Was für ein turbulentes Spektakel, das die Fans von der ersten Sekunde an in Atem hielt! Hattab Yildiz (3.) eröffnete den Torreigen blitzschnell, doch Dominik Hajok (7.) antwortete für Tamm fast postwendend mit dem Ausgleich. Die Spielfreude des Türk. SC war jedoch kaum zu bändigen, und Mustafa Ceyhan (9.) stellte die Weichen noch in der Anfangsphase wieder auf Heimsieg. Direkt nach Wiederanpfiff schlug die Stunde von Carmine Pescione (46., 56.), der mit einem leidenschaftlichen Doppelpack für grenzenlosen Jubel auf den Rängen sorgte. Zwar keimte bei Tamm durch den Treffer von Thomas Merkle (81.) noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Aziz Erbas (83.) machte nur zwei Minuten später den Sack endgültig zu. Ein berauschender Fußballnachmittag voller Offensivpower!

VfB Neckarrems 1913 – FV Dersim Sport Ludwigsburg 5:3

Ein absolut verrückter Fußballkrimi, der durch die unglaubliche Leistung eines einzelnen Akteurs und jede Menge Drama geprägt war! Zunächst schien alles gegen die Hausherren zu laufen, als Admir Osmanovic (13.) und Roberto Cappella (14.) die Gäste mit einem Doppelschlag schockten. Florian Scholz (19.) verkürzte, doch Roberto Cappella (35.) stellte den alten Abstand wieder her. Was dann folgte, war die große Show von Paul Stumm (45., 45.+1, 48.): Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur acht Spielminuten drehte er die Partie im Alleingang und versetzte das Stadion in Ekstase. In einer hitzigen Atmosphäre schwächten sich die Gäste durch Gelb-Rote Karten gegen Mehmet Karakus und Admir Osmanovic selbst, bevor Finn Leonberger (74.) den Deckel auf diese hochemotionale Begegnung setzte. Ein Sieg der puren Moral!

GSV Höpfigheim – TSV Grünbühl 1:1

Ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das bereits nach wenigen Minuten seinen ersten Höhepunkt fand. Nino Gerhart (3.) schockte die Gäste mit einem Blitzstart und brachte Höpfigheim früh in Front, was den heimischen Anhang von einem Heimsieg träumen ließ. In der Folge entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, in der Grünbühl unermüdlich gegen die drohende Niederlage anrannte und Höpfigheim sein Gehäuse mit viel Herz verteidigte. Als sich viele bereits mit einem knappen Heimsieg abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christian Kreutter (85.). Mit einer entschlossenen Aktion markierte er den späten Ausgleich und rettete seinen Farben einen Punkt in diesem nervenaufreibenden Duell. Ein Unentschieden des unbändigen Willens auf beiden Seiten.

SGV Murr – FSV Oßweil 5:0

In Murr erlebten die Fans die großen Carl-Philipp-Bürker-Festspiele! Mit einer berauschenden Leistung legte Carl-Philipp Bürker (5.) bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Die Hausherren spielten sich in einen wahren Rausch und ließen Oßweil kaum Raum zur Entfaltung. Tekay Caliskan (35.) erhöhte den Vorsprung, bevor erneut Carl-Philipp Bürker (43., 45.+1) mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger des SGV ungebrochen: Antonio Purkovic (59.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe und krönte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die Überlegenheit der Heimelf eindrucksvoll unterstrich.

TSV 1899 Benningen – TSV Affalterbach 5:2

Julian Hofacker war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen und führte seine Benninger zu einem emotionalen Heimerfolg! Mit seinem ersten Treffer (21.) eröffnete er die Partie, bevor Robin Fleischmann (42.) noch vor der Pause nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb Julian Hofacker (55., 79.) der überragende Akteur auf dem Platz und schraubte sein persönliches Torkonto mit zwei weiteren Treffern in die Höhe. In einer turbulenten Schlussphase bewies Affalterbach zwar Moral und verkürzte durch Marco Röthig (89.) und Olade wassiou Salami (90.+3), doch die Antwort der Hausherren folgte auf dem Fuße. Aaron Burow (90.+4) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt unter ein leidenschaftliches Derby, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesselte.

SKV Eglosheim – GSV Erdmannhausen 5:5

Was für ein historischer Wahnsinn in Eglosheim, der alle Beteiligten völlig atemlos zurückließ! Erdmannhausen startete wie entfesselt und führte durch Kevin Redieß (5.), Moritz Rath (11.) und Luca Heusel (15.) bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0. Doch Eglosheim bewies ein unglaubliches Kämpferherz: Murat Dincer (20.), ein Eigentor von Nikolaos Cyriacidis (38.) und Gökdeniz Sari (54.) glichen die Partie unter tosendem Applaus wieder aus. In einer dramatischen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Dennis Schäfer (79.) brachte die Gäste erneut in Front, Mustafa Dansik (82.) antwortete prompt. Als Luca Heusel (87.) kurz vor Schluss zum 4:5 traf, schien der Auswärtssieg perfekt, doch erneut war es Mustafa Dansik (89.), der mit seinem zweiten Treffer den Punktgewinn in diesem epischen Torfestival rettete.