Machen derzeit Spaß: Die Kicker des SV Wacker Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Wacker bestätigt Vorschusslorbeeren: »Kompliment an Lars Bender« In der Regionalliga und im Pokal kann Burghausen bislang eine blütenweiße Weste vorweisen

Lars Bender wäre nicht Profi genug, würde er sich zufrieden zurücklehnen. Deswegen sagte er nach dem 3:0-Heimsieg am vergangenen Freitag gegen den FC Augsburg II auch: "Wir sind nicht zu 100 Prozent glücklich." Der Start des SV Wacker Burghausen in die neue Spielzeit lässt die Anhänger an der Salzach allerdings schon ein wenig träumen. Zwei Spiele, zwei Siege in der Liga, das lässt sich sehr gut an - und auch Lars Bender kam fast ein Lächeln aus: "Im Grunde haben wir einen Start mit sechs Punkten und keinem Gegentor hingelegt, da darf man auch nicht meckern."

Am gestrigen Dienstagabend ließ Bender dann den zweiten Anzug im Pokal beim Landesligisten Chiemgau Traunstein ran. Im Vergleich zum Augsburg-Spiel am Freitag änderte der Cheftrainer seine Elf auf neun Positionen. Die Erkenntnis nach 90 Minuten im Chiemgau: Der zweite Anzug passt wie angegossen! Mit 9:0 fegte der Wacker-B-Express vor 756 Zuschauern über die chancenlosen Traunsteiner hinweg. Vor allem der 20-jährige Angreifer Mateo Zetic, vor wenigen Wochen von der SV Ried an die Salzach gekommen, konnte mit einem Viererpack beste Werbung in eigener Sache machen und empfahl sich mit Nachdruck für sein Debüt in der Liga.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Vier Pflichtspiele, vier Siege und 22:0 Tore stehen bislang für Burghausens Coach Lars Bender zu Buche. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Bender wird es wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass er ohne weiteres auch Akteure aus der zweiten Reihe bringen kann. "Wir unterteilen in dem Sinn nicht in einen ersten oder zweiten Anzug. Die Kaderbreite passt einfach, das haben die Jungs gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt", betont Wackers Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk, der für den Cheftrainer viele lobende Worte findet: "Kompliment an Lars Bender, trotz 16 Neuzugängen hat er es in Windeseile geschafft, der Mannschaft seine Philosophie zu vermitteln. Chapeau! Wir können mit Zuversicht in die Zukunft blicken." Ein Anfang ist gemacht, nicht mehr und nicht weniger, das weiß freilich auch Fenk: "Nichts im Fußball ist so alt wie die Erfolge von gestern. Wir ruhen uns daher sicherlich nicht aus, sondern arbeiten tagtäglich hart weiter."