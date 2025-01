VSG Altglienicke holt noch einen Stürmer - ein anderer geht nach Halle

Am Samstag startet die VSG Altglienicke mit dem Nachholspiel gegen Luckenwalde ins neue Jahr. Dabei könnte ein weiterer neuer Stürmer erstmals auf dem Platz stehen. Malick Sanogo trägt ab sofort das Trikot der Berliner. Das gab der Verein am heutigen Donnerstagmittag bekannt. Der 20-Jährige wurde in New York geboren. Seine fußballerische Ausbildung durchlief er in den Nachwuchsleistungszentren von Werder Bremen, Energie Cottbus und Union Berlin. Bei den Köpenickern erhielt Sanogo einen Lizenzspielervertrag, konnte sich in der ersten Mannschaft aber nicht durchsetzen.

Im Sommer 2023 wechselte er schließlich nach Bayern zum 1. FC Nürnberg II. Dort absolvierte Sanogo 17 Regionalliga-Spiele, in denen er fünf Tore schoss. Seit dem 01.07.2024 war er vereinslos. Der 1,85m große Mittelstürmer trainiert schon seit einer Weile bei der VSG mit und tritt nun in die Fußstapfen seines Vaters Boubacar Sanogo, der zum Ende seiner aktiven Karriere von 2017 bis 2018 bereits in Altglienicke spielte.