Vorstellung am Sonntag: Ivan Klasnić unterstützt Kreisoberligisten Ivan Klasnić in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig? Mike Linhart, Trainer des FC Schwallungen, ließ seine Kontakte spielen und lockt den ehemaligen Profispieler in den Werra-Sportpark.

Am kommenden Sonntag beim Kreisoberliga-Match gegen Steinbach-Hallenberg II ist der Kroate das erste Mal vor Ort.

Was auf den ersten Blick wie ein Scherz aussehen mag, ist es ganz und gar nicht. Ivan Klasnić absolvierte fast 300 Spiele in der Bundesliga, feierte mit Werder Bremen viele Erfolge, wurde deutscher Meister und gewann den DFB-Pokal, nahm an Weltmeisterschaften für die Kroatische Nationalmannschaft teil. Außerdem war Klasnić für St. Pauli, den FC Nantes, die Bolton Wanderers und Mainz 05 am Ball. Bekannt wurde der Stürmer zudem, weil er als einer der wenigen Sportler im Leistungssport trotz Nierentransplantation weiter professionell Fußball spielte. Nun soll der 42-Jährige beim Vorletzten der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig anheuern. „Er ist am Sonntag gegen Steinbach-Hallenberg II bei uns Schwallungen. Er soll ein Aushängeschild des Vereins sein. Wir sind im ständigen Austausch und er wird auch mir als Trainer mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Schwallungens Trainer Mike Linhart. Der Coach hat in dieser Saison nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung und hofft, dass Klasnić auch einiges an Strahlkraft mitbringt um Kicker und Sponsoren anzulocken. Zudem ist geplant, dass Klasnić den FC Schwallungen ab der Rückrunde auch als Spieler auf dem Feld unterstützt und für den Kreisoberligisten aufläuft. Dafür müssen aber noch eins, zwei Dinge geklärt sein. „Es ist schon angedacht ihn auch als Spieler einzusetzen. Es ist absolut vorstellbar, dass er in der Rückrunde Spiele für uns macht“, sagt Coach Linhart, unterstreicht allerdings, dass das noch nicht in Sack und Tüten sei.