Vorspielen möglich: HEBC II öffnet den Kader Bezirksliga: HEBC Hamburg II sucht für die kommende Saison noch Spieler. Trainer Cem Müller startet am 29. Juni in die Vorbereitung und bietet Vorspielmöglichkeiten an. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

HEBC II sucht neue Spieler. – Foto: red/KI

HEBC Hamburg II richtet den Blick auf die kommende Saison und sucht noch Verstärkung für den Kader. Die Mannschaft von Trainer Cem Müller startet am Montag, 29. Juni, in die Vorbereitung. Interessierte Spieler können sich beim Trainer melden und erhalten die Möglichkeit, sich im Training vorzustellen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die zweite Mannschaft des HEBC hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe in der Bezirksliga Hamburg etabliert. In der abgelaufenen Saison belegte das Team Rang acht in der Bezirksliga Nord, zuvor standen unter anderem Platz elf, zwei vierte Plätze und ein zweiter Rang in der Chronik. Nun soll der nächste Schritt vorbereitet werden - nicht über große Ansagen, sondern über tägliche Arbeit. Müller setzt auf Intensität und klare Abläufe Müller beschreibt den gewünschten Weg deutlich. „Wir wollen eine Mannschaft sein, die sich über harte Arbeit, hohe Intensität und konsequente Trainingsleistungen definiert. Unser Ziel ist es, als Team kontinuierlich den nächsten Schritt zu gehen“, sagt der HEBC-II-Trainer.

Am Wochenende soll das auch im Spielbild sichtbar werden. Müller wünscht sich mutigen Fußball, der Spielfreude ausstrahlt, aber nicht beliebig wirkt. „Gleichzeitig soll man erkennen, dass hinter unseren Auftritten ein klarer Plan steckt. Wenn wir unseren Weg mit Fleiß, Disziplin und Zusammenhalt verfolgen, trauen wir uns zu, eine sehr gute Saison zu spielen.“ Damit formuliert der Trainer eine klare Erwartung an mögliche Zugänge. Gesucht werden Spieler, die nicht nur Kaderplätze füllen wollen, sondern bereit sind, über Trainingsleistungen, Intensität und Verlässlichkeit in die Mannschaft zu kommen.