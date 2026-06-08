Vorspielen möglich: HEBC II öffnet den Kader

HEBC Hamburg II richtet den Blick auf die kommende Saison und sucht noch Verstärkung für den Kader. Die Mannschaft von Trainer Cem Müller startet am Montag, 29. Juni, in die Vorbereitung. Interessierte Spieler können sich beim Trainer melden und erhalten die Möglichkeit, sich im Training vorzustellen.
Die zweite Mannschaft des HEBC hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe in der Bezirksliga Hamburg etabliert. In der abgelaufenen Saison belegte das Team Rang acht in der Bezirksliga Nord, zuvor standen unter anderem Platz elf, zwei vierte Plätze und ein zweiter Rang in der Chronik. Nun soll der nächste Schritt vorbereitet werden - nicht über große Ansagen, sondern über tägliche Arbeit.
Müller beschreibt den gewünschten Weg deutlich. „Wir wollen eine Mannschaft sein, die sich über harte Arbeit, hohe Intensität und konsequente Trainingsleistungen definiert. Unser Ziel ist es, als Team kontinuierlich den nächsten Schritt zu gehen“, sagt der HEBC-II-Trainer.
Am Wochenende soll das auch im Spielbild sichtbar werden. Müller wünscht sich mutigen Fußball, der Spielfreude ausstrahlt, aber nicht beliebig wirkt. „Gleichzeitig soll man erkennen, dass hinter unseren Auftritten ein klarer Plan steckt. Wenn wir unseren Weg mit Fleiß, Disziplin und Zusammenhalt verfolgen, trauen wir uns zu, eine sehr gute Saison zu spielen.“
Damit formuliert der Trainer eine klare Erwartung an mögliche Zugänge. Gesucht werden Spieler, die nicht nur Kaderplätze füllen wollen, sondern bereit sind, über Trainingsleistungen, Intensität und Verlässlichkeit in die Mannschaft zu kommen.
HEBC II setzt dabei auf eine bewusste Mischung im Kader. Junge Spieler sollen ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, erfahrenere Akteure Verantwortung übernehmen und vorangehen. Genau diese Kombination sieht Müller als Stärke seiner Mannschaft. „Diese Kombination sorgt für eine gute Dynamik innerhalb des Teams. Besonders zeichnet uns die gute Chemie in der Kabine aus. Die Jungs gehen sehr respektvoll miteinander um und ziehen an einem Strang“, sagt Müller.
Gerade für Spieler, die den Schritt in den Herrenbereich suchen oder in einem funktionierenden Bezirksliga-Umfeld eine neue Aufgabe finden wollen, kann das interessant sein. HEBC II bietet eine Mannschaft mit gewachsener Struktur, klarer sportlicher Idee und Anschluss an einen Verein, dessen erste Mannschaft gerade durch Pokalsieg und Oberliga-Klassenerhalt für Aufmerksamkeit gesorgt hat.
Wer sich HEBC II anschließen oder zunächst im Training vorstellen möchte, kann direkt Kontakt zu Müller aufnehmen. Besondere Voraussetzungen nennt der Trainer nicht, entscheidend dürften neben fußballerischer Qualität vor allem Haltung, Trainingsbereitschaft und Teamfähigkeit sein.
Interessierte Spieler können sich telefonisch beim Trainer melden.
Kontakt: Cem Müller, 0152 285 182 54
Für HEBC II beginnt die Vorbereitung am 29. Juni. Bis dahin soll der Kader weiter geformt werden. Die Richtung ist klar: Die Mannschaft will hart arbeiten, mutig auftreten und über Zusammenhalt sowie Intensität eine gute Bezirksliga-Saison spielen.
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