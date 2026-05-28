Voran Ohe reagiert auf Verletzung Sebastian Kalk FC Voran Ohe musste nach der Verletzung von Stammtorwart Sebastian Kalk handeln - und setzt dabei auf einen alten Bekannten: Paul Malik kehrt an den Amselstieg zurück. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Kehrt zurück: Paul Malik. – Foto: SC Condor II

Der FC Voran Ohe hat auf die Verletzung von Stammtorwart Sebastian Kalk reagiert und eine naheliegende Lösung gefunden. Paul Malik kehrt an den Amselstieg zurück und verstärkt den Landesligisten ab sofort. Der 36-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SC Condor Hamburg und soll die entstandene Lücke im Tor schließen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Kalk hatte sich vor zwei Wochen im Auswärtsspiel beim SC Vier- und Marschlande schwer verletzt und wird dem Verein voraussichtlich längere Zeit fehlen. Dadurch entstand auf der Torwartposition kurzfristig Handlungsbedarf. Umso wichtiger war es für Ohe, schnell eine Lösung zu finden, die nicht nur sportlich passt, sondern auch menschlich und organisatorisch möglichst wenig Eingewöhnungszeit benötigt. Rückkehr ins bekannte Umfeld Genau deshalb ergibt die Verpflichtung von Malik Sinn. Der Torhüter kennt den Verein bereits bestens, denn er trug von 2018 bis 2020 schon einmal das Trikot von Voran Ohe. Nun kehrt er zurück - und kann in einem vertrauten Umfeld direkt helfen.

Der Klub formulierte es entsprechend positiv: „Die Spinne hütet wieder das Netz in Ohe.“ Gemeint ist Maliks Spitzname, unter dem er am Amselstieg offenbar bestens bekannt ist. Der Verein freut sich, „umso mehr“, dass ein bekanntes Gesicht zurückkehrt. Erfahrung aus höheren Klassen Malik bringt reichlich Erfahrung mit, auch aus höheren Spielklassen. Gerade in einer Situation, in der ein Stammtorwart länger ausfällt, kann das wertvoll sein. Ein Torhüter mit Routine gibt einer Mannschaft Sicherheit, Ruhe und Orientierung - besonders dann, wenn er das Umfeld bereits kennt.