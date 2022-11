– Foto: Verein

"Vor einigen Jahren wurde konsequent auf den Nachwuchs gesetzt" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie der VfB Scharnhorst Grogßörschen zu neuer Blüte fand

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den untersten Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im ersten Teil präsentieren wir den VfB Scharnhorst Großgörschen aus der Kreisliga 2 Burgenland.

Fußball im ländlichen Raum anzubieten, wird zunehmend schwieriger. Davon können viele Vereinsverantwortliche ein Liedchen singen. Die Mannschaften werden im Schnitt immer Älter, der Nachwuchs fehlt immer häufiger, nach und nach werden Teams zurückgezogen. "Die Zeiten, in denen jedes Dorf zwei Männermannschaften hatte, sind vorbei", weiß auch Martin Sichting. Und doch: Im Falle des VfB Scharnhorst Großgörschen ist die Zeit, in der es mehrere Mannschaften gibt, gerade erst gekommen. Kluge Köpfe und eine klare Ausrichtung Im Sommer meldete der Kreisligist aus dem 800-Seelen-Ort im Burgenlandkreis eine zweite Herrenmannschaft in der Kreisklasse, im vergangenen Jahr ein Frauenteam als Spielgemeinschaft mit der SG Räpitz aus Sachsen. "Bei uns ist der Trend in den vergangenen Jahren extrem positiv", freut sich also Martin Sichting, der Trainer der Kreisliga-Vertretung. "Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung", betont der 32-Jährige, der zwei maßgebliche Schlüssel zum Erfolg sieht: "Natürlich steht und fällt es einerseits mit den Leuten, die sich dafür einsetzen. Wir haben das Glück, vier kluge Köpfe in der Sektionsleitung zu haben, die mit viel Herzblut dabei sind und das ganze sehr gut lenken. Andererseits hat der Club genau den richtigen Weg eingeschlagen. Vor einigen Jahren wurde konsequent auf den Nachwuchs gesetzt und davon profitieren wir heute."

14 Jahre lang war Tino Prößdorf (rechts) für den VfB verantwortlich, inzwischen unterstützt er Martin Sichting als Co-Trainer. – Foto: Verein

So haben die Herren in den vergangenen Jahren in zwei großen Schüben jeweils viel frisches Blut aus dem eigenen Nachwuchs dazubekommen. "Das tat der Altersstruktur und der Qualität der Mannschaft gut", freut sich Sichting, der mit dem Kreisligisten aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Und ob des guten Unterbaus - auch in dieser Saison hat der VfB wieder fünf Nachwuchsteams im Spielbetrieb - blickt Sichting sehr positiv in die Zukunft. "Ich sehe bei uns das Potenzial, dass es eines Tages über die Kreisebene hinausgehen kann", sagt er und betont zugleich: "Dafür braucht es unsere Nachwuchsarbeit als tragende Säule." Frauenmannschaft hat sich bestens etabliert