Kommentar: Das Herz des Fußballs schlägt nur noch bei den Amateuren Während der WM in Katar wollen wir bei FuPa Sachsen-Anhalt den Fokus auf den wahren Fußball richten

Nun ist er also gekommen, der Tag, an dem die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Die erste Winter-WM der Geschichte - in einem Emirat, das in der Vergangenheit eigentlich nur mit Menschenrechtsverletzungen anstelle von Fußballbegeisterung für Schlagzeilen gesorgt hat. Und irgendwie ist es doch passend, dass jenes Event heute, am 20. November, beginnt. Ausgerechnet am Totensonntag. Der Fußball wird zu Grabe getragen - und die ganze Welt schaut zu.