Vor dem Aus? Kickers-Coach Zschiesche muss um Job bangen

Das Ausscheiden im Totopokal in der vergangenen Woche gegen die Profis des FC Ingolstadt kann natürlich passieren. Was den Fans am Dallenberg aber so richtig die Laune verhagelte, war der Auftritt am Samstag gegen die SpVgg Bayreuth. 4:0 zerlegte die "Oldschdod" eine Würzburger Mannschaft, die sich nach dem 0:2 in ihr Schicksal fügte. Es war wie schon bei der desillusionierenden 1:4-Heimpleite gegen den FC Bayern II vor allem die Art und Weise, die ratlos machte. Die Kickers agierten weitgehend konzeptlos und blutleer. Was letztlich auf Coach Markus Zschiesche zurückfällt, und das könnte ihn schon früh in der Saison den Job kosten.



Nach dem Desaster gegen die Altstadt haderte der 42-Jährige mit der Chancenverwertung zu Beginn der Partie: "Wir sind gut rausgekommen, machen aber wieder unsere Chancen nicht." Natürlich war Zschiesche auch nicht entgangen, dass seine Elf kaum in der Lage war, sich zu wehren: "Von der Körpersprache war das natürlich nicht so gut", sagte er, verteidigte seine Schützlinge aber auch und meinte: "Wenn du mit der ersten Aktion nach der Pause gleich das 0:2 bekommst, dann hast du erstmal zu tun im Kopf. Da waren sie mit sich selbst beschäftigt."



Etwas unglücklich war auch sein Erklärungsversuch nach der Niederlage gegen die Bayern-Amateure. Seine Spieler seien nach der Englischen Woche etwas müde gewesen. Mit Verlaub: Das gleiche Programm haben auch die Ligarivalen zu absolvieren, deren Akteure nicht unter Profibedingungen arbeiten und nebenbei noch einem Vollzeitjob nachgehen.



Die "Main-Post" kommt in einem Kommentar zu dem Ergebnis, dass Zschiesche "offenbar nicht der richtige Trainer für die Würzburger Kickers ist". Jetzt sind die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Neumann am Zug. Muss Zschiesche gehen, oder halten die Würzburger an ihrem Trainer fest?