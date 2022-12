„Von selbst wird sich die Fifa nicht entwickeln“ Beim Fußball-Talk von Rheinischer Post und dem Marketing Club Düsseldorf diskutieren prominente Vertreter der Branche,wie der Fußball der Zukunft aussehen kann – und darum, welche Hebel dafür umgelegt werden müssen.

Von der Kritik am Weltverband Fifa über den Vorwurf des Sportswashings bis zur One-Love-Binde: Gesprächsstoff bietet diese WM genug. Für viele Fans ist das Turnier in Katar der ultimative Ausdruck dafür, dass der Fußball nur noch ein Business ist, eine Gelddruckmaschine, mit der sich einige wenige bereichern und die den Fußball mehr und mehr von den Menschen entfernt, die ihn lieben.

Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Hebel umgelegt werden können, ja müssen, um diesem Trend entgegenzusteuern. Wie kann das System Fifa verändert werden? Und welche Akteure können oder müssen sogar dafür eingreifen? Um diese und viele weitere Themen ging es bei der Talkrunde „Fußballbusiness, quo vadis?“, die die Rheinische Post in Partnerschaft mit dem Marketing Club Düsseldorf veranstaltete.

Stefan Klüttermann, Leiter der RP-Sportredaktion, diskutierte dabei mit prominenten Vertretern der Profi-Branche, darunter Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, Jonas Boldt, Sportvorstand beim Hamburger SV und Andreas Rettig, früherer Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und Manager diverser Profiklubs.

Dass die WM in Katar ein Paradebeispiel dafür ist, dass in der Branche so einiges in die falsche Richtung läuft, darüber waren sich die Experten schnell einig. Rettig kann deshalb auch den Unmut der Fans nachvollziehen. „Katar war der Tropfen, der das emotionale Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil niemand versteht, warum eine Weltmeisterschaft dort stattfindet“, sagte der Funktionär.

Dabei geht es ihm nicht alleine darum, dass die WM für den Winter ausgelobt wurde, sondern auch um die Tatsache, dass Katar die schlechteste der fünf Bewerbungen abgegeben habe und trotzdem den Zuschlag erhielt. „Das ist auch der Grund, warum die Einschaltquoten bei dieser WM da sind, wo sie sind und warum die Leute nicht mehr mitmachen“, so Rettig, der schon vor längerer Zeit die Entscheidung getroffen habe, diese WM nicht zu verfolgen. „Aber nicht um mit dem moralischen Zeigefinger da zu stehen, sondern wegen der harten Währung im Fußball-Business, den Einschaltquoten und den Sponsoren-Erlösen. Es geht nicht darum, Katar zu geißeln, sondern darum, die Latte so hoch zu legen, dass es auch den Fifa-Funktionären schwerfällt, noch mal so eine irrsinnige Entscheidung zu treffen“, sagte der frühere Geschäftsführer der DFL auf dem Podium.

Interessanterweise sitzt währenddessen ein ehemaliger Fifa-Funktionär neben Rettig in der Talkrunde. Fortuna-CEO Alexander Jobst leitete von 2007 bis 2011 als Head of Sales die Sponsoring- und Lizenzgeschäfte des Weltverbands. In diese Zeit fiel auch die Wahl der Austragungsländer 2018 und 2022 – Russland und Katar. Doch nun boykottiert auch Jobst die WM im Wüstenstaat und stellt sich selber die Frage, wie man Veränderungen im Fußball herbeiführen kann. „Es kann nur durch politische Einflüsse passieren, denn von selbst wird sich das System Fifa nicht entwickeln“, behauptete Jobst.

Hausgemachte Krise beim DFB

Dem stimmte auch Rettig zu, der auch nicht davon ausgeht, dass der DFB in naher Zukunft große Veränderungen im Weltfußball anstoßen kann und wird. „Das Problem ist, dass sich der DFB in den vergangenen Jahren zu sehr mit sich selbst beschäftigt hat. Er konnte gar keine Allianzen schließen, weil dort alle naselang die Präsidenten gewechselt wurden. Wir hatten hier in Deutschland keine Kontinuität, keine Verlässlichkeit und keine richtigen Persönlichkeiten, die den Laden geführt haben“, sagt der 59-Jährige.