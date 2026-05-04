Vom Hinrunden-Frust zur Rückrunden-Macht: Geesthacht lebt

Mittlerweile Geesthacht-Trainer: Dennis Tornieporth. – Foto: DSV/red/KI

Der FSV Geesthacht hat in der Kreisliga Hamburg 3 ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellenzweiten ASV Bergedorf 85 gewann die Mannschaft von Trainer Dennis Tornieporth mit 3:0 und bestätigte damit einmal mehr ihre starke Entwicklung seit der Winterpause. Der Klassenerhalt ist fast sicher.

Die Ausgangslage war zur Winterpause schwierig. Geesthacht stand tief im Tabellenkeller, die Hinrunde war mit nur einem Punkt fast komplett misslungen. Doch der Verein reagierte, verstärkte den Kader mit Spielern aus höherklassigen Ligen und formulierte intern ein klares Ziel : den Klassenerhalt schaffen, Stabilität gewinnen und perspektivisch wieder Richtung höhere Hamburger Amateurligen denken.

Der Erfolg ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bergedorf seit August nicht mehr verloren hatte und in der laufenden Saison erst die zweite Niederlage hinnehmen musste. Zudem blieb der ASV erstmals ohne eigenen Treffer. Für Geesthacht, das in der Hinrunde nur einen einzigen Punkt geholt hatte, ist der Sieg ein weiteres Zeichen dafür, wie stark sich die Mannschaft nach dem Winter verändert hat.

Die Rückrunde zeigt inzwischen, dass dieser Plan Wirkung entfaltet. Geesthacht gehört zu den besten Teams der zweiten Saisonhälfte und hat sich im Tabellenkeller deutlich zurückgemeldet. Nach dem 3:0 in Bergedorf steht der FSV bei 25 Punkten und hat die „Mission Klassenerhalt“ in eigener Hand.

Tornieporth spricht von Wiedergutmachung

Trainer Tornieporth zeigte sich nach dem Sieg entsprechend zufrieden und ordnete den Erfolg auch mit Blick auf die Vorwoche ein: „Ein rundum gelungener Tag. Den wollte ich eigentlich schon in der Vorwoche haben, aber da ist es leider etwas missglückt und es wurde nicht ein einziger Punkt", sagte er in den Vereinsmedien.

Diesmal passte für ihn deutlich mehr zusammen. „Der Sieg war meines Erachtens hochvedient. Wenn man dann bedenkt, dass Bergedorf seit August nicht mehr verloren hatte und gegen uns überhaupt erst die zweite Niederlage in der laufenden Saison einstecken musste, dazu das erste Mal in dieser Saison ohne eigenen Torerfolg geblieben ist, dann haben wir sehr viel richtig gemacht und können uns über die erfolgte Wiedergutmachung freuen.“

Vor allem der Blick auf die Tabelle macht den Sieg wertvoll. Geesthacht hat nun 25 Punkte und liegt damit punktgleich mit SC Wentorf II und SV Börnsen II, zudem vor VfL Lohbrügge II, SV Curslack-Neuengamme II und SC Schwarzenbek II. Tornieporth betont deshalb: „Weiterhin haben wir dadurch einen großen Schritt Richtung ('Mission) Klassenerhalt' gemacht und um nichts anderes ging es seit dem Winter.“

Vom Absturz zur neuen Perspektive

Der 3:0-Erfolg in Bergedorf passt zur neuen Geesthachter Rückrunden-Geschichte. Aus einer Mannschaft, die nach der Hinrunde abgeschlagen wirkte, ist ein Team geworden, das Gegner aus der Spitzengruppe schlagen kann. Der Traum, mittelfristig wieder in höheren Hamburger Amateurligen anzugreifen, bleibt damit nicht nur eine ferne Idee.

Kurzfristig zählt aber weiter nur der Klassenerhalt. Genau dafür war dieser Auswärtssieg ein massiver Schritt - und zugleich ein Nachweis, dass der FSV Geesthacht in dieser Form in der Kreisliga Hamburg 3 längst wieder konkurrenzfähig ist.

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