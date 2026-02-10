»Vollgas«: Kickers schwitzen auf "Malle" fürs Regionalliga-Titelrennen

Luke Hemmerich (2.v.li.), Tarsis Bonga und Kollegen haben sich nach dem 3:0-Testspielerfolg am Samstag gegen Barockstadt Fulda Lehnerz ins einwöchige Trainingslager auf Mallorca verabschiedet. – Foto: Frank Scheuring

Ereignisreiche Tage für die Würzburger Kickers: Nach dem letzten Testspiel am vergangenen Samstag ging`s tags darauf am Sonntag in den Flieger. Das Ziel: Der Deutschen liebste Ferieninsel Mallorca. Unter der balearischen Frühlingssonne und derzeit sehr angenehmen Temperaturen um die 20 Grad wollen sich die "Rothosen" den Feinschliff holen und bestens gewappnet sein für das Aufstiegsrennen in der Regionalliga Bayern.

Zufrieden konnte Cheftrainer Marc Reitmaier das Flugzeug Richtung Mallorca besteigen. Sein Team kommt in der Vorbereitung immer besser in Fahrt. Nach der Auftaktpleite gegen den württembergischen Oberligisten FSV Hollenbach (1:3) demonstriert sein Team in den Tests eine stetig ansteigende Form. Landesligist Abtswind wurde mit 7:2 besiegt und am vergangenen Wochenende schlugen die Kickers überzeugend den Südwest-Regionalligisten SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 3:0.

Auf der Baleareninsel soll nun eine Woche lang am Feinschliff gearbeitet werden für das Aufstiegsrennen in der Regionalliga Bayern. Weil Tabellenführer 1. FC Nürnberg II aller Voraussicht nach auf sein Aufstiegsrecht verzichten wird (FuPa berichtete!), läuft es wohl auf einen Zweikampf zwischen den Kickers und der SpVgg Unterhaching hinaus. Der Viertplatzierte FV Illertissen liegt zwar sportlich noch in Schlagdistanz, doch bekanntlich verfügen die Schwaben nicht über die Infrastruktur, um einen Aufstieg in die 3. Liga stemmen zu können und sind damit auch raus.



Umso motivierter dürften die Kickers daher auf Mallorca zu Werke gehen. Geburtstagskind Luke Hemmerich, der am gestrigen Montag 28 Jahre alt wurde, sagte der vereinseigenen Medienabteilung: "Wir haben hier super Bedingungen. Der Rasen im Stadion ist super, da können wir uns echt nicht beschweren. Es macht Spaß, wir arbeiten sehr gut. Wir freuen uns darauf, eine Woche Vollgas geben zu können für die Rückrunde - und ein bisschen die Sonne zu genießen."



Am morgigen Mittwoch bestreiten die Kickers auch ein Testspiel gegen den örtlichen Klub Atletico Baleares.