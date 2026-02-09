Club-U23 in die 3. Liga? Das Szenario wird immer unwahrscheinlicher Der Tabellenführer der Regionalliga hat noch bis zum 1. März Zeit, sich klar zu positionieren +++ Rahmenbedingungen sprechen klar gegen einen Aufstieg von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Andreas Wolf und seine Club-U23 absolvieren eine tolle Saison in der Regionalliga Bayern. Dass im Erfolgsfall auch vom Aufstiegsrecht Gebrauch gemacht wird, ist allerdings unwahrscheinlich. – Foto: Sportfoto Zink / M.Ott

Würden sie, oder würden sie nicht? Es ist eine der spannendsten Fragen vor dem Restart in der Regionalliga Bayern: Der 1. FC Nürnberg II führt - allerdings mit einem Spiel mehr auf dem Konto - mit sieben Zählern Vorsprung souverän die Tabelle an. Würde die U23 im Erfolgsfall also auch tatsächlich von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen und hochgehen in Liga 3? Oder hat der Zweitligist gar kein Interesse daran, eine zweite Mannschaft im Profibereich zu haben?

Bislang haben sich die Verantwortlichen am Valznerweiher um eine klare Aussage herummanövriert. Offiziell wird hinter den Kulissen ein Für und Wider nach wie vor abgewägt. Bis zum 1. März haben die "Cluberer" noch Zeit, dann müssen die Unterlagen für die 3. Liga beim DFB eingereicht werden. Die Anzeichen verdichten sich allerdings immer mehr, dass der FCN auf einen Aufstieg seiner zweiten Mannschaft verzichten wird.



Der Hauptgrund: Nach einem Aufstieg würden sich die Rahmenbedingungen komplett ändern. Die U23 könnte nicht mehr wie bislang in der Regionalliga Bayern ihre Heimspiele am Trainingsgelände am Valznerweiher bestreiten. Eine geeignete Spielstätte müsste her. Freilich wäre es in diesem Fall naheliegend, im Max-Morlock-Stadion zu spielen. In der Nürnberger WM-Arena spielen aber bereits die Profis und die Bundesliga-Frauen des FCN. Gegenüber der BILD-Zeitung meinte Sportvorstand Joti Chatzialexiou demzufolge auch vielsagend: "Stand jetzt müssten wir dann mit drei Mannschaften im Stadion spielen und das ist kaum darstellbar. Das hat auch wirtschaftliche Hintergründe, die uns möglicherweise daran hindern würden, auch aufzusteigen."





Interessant sicher auch in diesem Zusammenhang: Im Sommer soll die neu ins Leben gerufene U21-Liga an den Start gehen, in der sich ausschließlich Nachwuchsteams von Profiklubs messen. Die Talente weiter in der Regionalliga Bayern an den Herrenfußball heranführen, dazu aus Sicht eines Profiklubs die sicher reizvolle Zusatzherausforderung in Form der U21-Liga - beim "Club" spricht sehr vieles für diese Option, statt sich in ein wenig attraktives Abenteuer in der 3. Liga zu stürzen.