Vollands steiniger Weg: Im Allgäu aussortiert, plötzlich Löwen-Star – „Von denen wird keiner Profi“ DAZN-Dokumentation über Löwen-Eigengewächs

Früh fällt der begnadete Kicker Kevin Volland lokalen Scouts auf. Er wird zum regionalen DFB -Stützpunkt eingeladen, kann aber dort vorerst nicht überzeugen. „Ich war immer so ein Kind: ich habs mir nie zugetraut“, sagt Volland. Die Enttäuschung bei Kevin ist da, doch ein Jahr später folgt der nächste Schritt. Im Alter von zwölf Jahren wechselt Volland von seinem Jugendclub in Thalhofen zum FC Memmingen. Der FCM gilt im Allgäu als die Top-Adresse für junge Nachwuchsspieler der Region.

München - Von der Löwen-Jugend als Bundesliga -Ikone zum Nationalspieler. Die Geschichte von Kevin Volland gleicht retrospektiv einem Bilderbuch. In der neuen DAZN-Dokumentation „KV – Zwischen Dorf und Fürstentum“ wird die Erfolgsstory des Ex-Löwen nacherzählt. Doch die Vorzeichen standen für den 30-Jährigen nicht immer gut. Der Stürmer, der aktuell für den AS Monaco in der Ligue 1 auf Torejagd geht, musste als Jugendlicher einige Rückschläge hinnehmen.

Volland wechselt ins 1860-Internat und lernt dort seinen späteren besten Freund Markus Ziereis kennen. Die beiden bilden im Junglöwen-Sturm ein Traumduo: Volland der Arbeiter - Ziereis der Vollstrecker. „Der ist immer um sein Leben gerannt“, sagt Ziereis lachend. Die Anstrengung lohnt sich: Mit 18 Jahren wird Volland für Daniel Bierofka eingewechselt und gibt sein Debüt im Profi-Fußball.

2. Bundesliga: Volland glänzt an der Seite von Benny Lauth: „Kevin hat sich bei Sechzig brutal wohlgefühlt“

In der Folge kommt Volland häufiger als Einwechselsspieler zum Einsatz. In seinem Startelf-Debüt wird der Mittelstürmer zum Matchwinner. Eine halbhohe Flanke von der rechten Seite verwertet Volland mit der Hacke zum 1:0. Der „Startschuss“ für eine erfolgreiche Zeit bei den Löwen. In der Folge glänzt der neue Löwen-Shootingstar wieder im Duo - diesmal mit Benny Lauth. „Ich hab die Arbeit gemacht und du die Hütten“, scherzt Volland in Richtung der Sechzig-Ikone.

Für Volland war die 2. Bundesliga damals das „Non-Plus-Ultra.“ Doch der nächste Schritt sollte nur drei Jahre später folgen. Sein Bruder Robin, der Regisseur der DAZN-Doku, fügt an: „Was man sagen muss, ist das der Kevin sich damals bei Sechzig brutal wohlgefühlt hat.“ Exakt 60 Spiele macht Volland für die Profis der Löwen, in denen er 20 Treffer erzielt, ehe er die „Wohlfühloase“ in Richtung Bundesliga verlässt. (Boris Manz)