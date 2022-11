Mit einem Sieg im Bayerwald beim FC Ränkam möchte der SV Hahnbach (in Gelb-Schwarz) am Führungsduo der Bezirksliga Nord dranbleiben. – Foto: Josef Trummer

Vohenstrauß und Hahnbach wollen Zählbares Gegen den SV Etzenricht und beim FC Ränkam steht man allerdings vor großen Herausforderungen

Für beide Mannschaften ist es der vorletzte Auftritt in diesem Sportjahr, sollte der Wettergott ein Einsehen haben und die Austragung der noch auf dem Plan stehenden Partien möglich machen. Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellenachte, die SpVgg Vohenstrauß auf eigenem Terrain den Rangelften aus Etzenricht, während der drittplatzierte SV Hahnbach in den Bayerischen Wald reisen muss, um dort beim FC Ränkam, aktuell auf Platz 7, seine Visitenkarte abzugeben. Beide Vertreter des Spielkreises Amberg/Weiden möchten natürlich Zählbares, was in beiden Fällen doch schon eine große Herausforderung darstellt.

So., 20.11.2022, 14:00 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß SV Etzenricht Etzenricht 14:00 live PUSH



Eine deutliche und auch in dieser Höhe verdiente Niederlage musste die SpVgg Vohenstrauß am vergangenen Samstag bei der SpVgg Weiden II hinnehmen. Damit wurde auch die Serie von zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen in Serie beendet. „Wir haben in Weiden von Anfang bis Ende eine Lehrstunde erhalten, die wir natürlich so schnell wie möglich vergessen wollen“, sagt SpVgg-Coach Martin Schuster. Vor der Winterpause stehen nun noch zwei Heimspiele auf dem Programm, in denen das Punktekonto noch um mindestens vier Zähler aufgebessert werden soll. Am Sonntag wartet allerdings mit dem SV Etzenricht der nächste „harte Brocken“ auf die Mannschaft um Kapitän Thomas Schieder. Gegen Etzenricht setzte es in diesem Kalenderjahr bereits zwei Niederlagen, da soll am Sonntag unbedingt etwas Zählbares herausspringen. Schuster sagt über die Partie am Sonntag: „Ich schätze Etzenricht immer noch als eines der qualitativ stärksten Teams in der Liga ein, daher erwarte ich ein ganz schweres Spiel. Wir werden uns aber gut auf den Gegner einstellen, ich gehe von einem völlig anderen Spiel als in Weiden aus. Natürlich wollen wir zu Hause punkten.“





So., 20.11.2022, 14:00 Uhr FC Ränkam FC Ränkam SV Hahnbach SV Hahnbach 14:00 PUSH



Am letzten offiziellen Spieltag vor der Winterpause geht die Reise des SV Hahnbach in den Bayerischen Wald zum FC Ränkam. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wittmann steht momentan auf dem siebten Platz und hat zur Zeit eine sehr gute Form. Dies zeigt ein Blick auf die Rückrundentabelle, wo das Team ganz oben steht. Dre klare Siege und ein Unentschieden gegen den SC Luhe-Wildenau sprechen eine deutliche Sprache. Hervorzuheben ist außerdem Torjäger Johannes Kordick, der mit fünfzehn Treffern für die notwendigen Erfolge sorgt. Der SV Hahnbach konnte zuletzt beim hohen Sieg gegen Detag Wernberg vor allem in der Offensive überzeugen. Gegen Ränkam wird aber auch auf die Abwehr wieder mehr Arbeit zukommen. „Wir wollen voll dagegenhalten und auch dort auf Sieg spielen“, so Trainer Thorsten Baierlein. Kapitän Michael Hefner und Patrick Geilersdörfer stehen wieder zur Verfügung.