Vohenstrauß, Hahnbach und Grafenwöhr wollen positiven Rückrundenstart Dabei treffen die Pfalzgrafenstädter und die Baierlein-Elf im direkten Duell aufeinander +++ Grafenwöhr will gegen Chambtal die Mittwoch-Niederlage vergessen machen

Mit einem souveränen Heimsieg gegen Chambtal konnte die SpVgg Vohenstrauß die Vorrunde in der Bezirksliga Nord sehr positiv abschließen. Am Sonntag genießt man erneut Heimrecht. Zum Rückrunden-Auftakt und Kirwa-Heimspiel gastiert das Spitzenteam aus Hahnbach im Sportzentrum. Die Aufgabe wird sicherlich anspruchsvoll, andererseits konnte die Schuster-Elf das Hinspiel in Hahnbach gewinnen und tritt aktuell selbstbewusst auf. Daher scheint ein weiterer Heimsieg durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen, wenn es gelingen sollte, eine ähnlich konzentrierte und disziplinierte Leistung wie in der Vorwoche auf den Platz zu bringen. Auch Coach Schuster erwartet eine schwere Partie und fordert dementsprechend viel von seinem Team: „Wir wissen, dass wir an unsere Belastungsgrenze gehen müssen, wenn wir am Sonntag eine Chance haben wollen. Hahnbach gehört zu den spielerisch stärksten Teams der Liga. Wir sind aber gut drauf und werden uns taktisch intensiv vorbereiten. Dementsprechend freuen wir uns auf die Herausforderung.“

Zum Rückrundenstart muss der SV Hahnbach bei der SpVgg Vohenstrauß antreten. Die SpVgg spielt eine sehr gute Saison und liegt zur Zeit auf einem guten 8. Tabellenplatz. Zuletzt gelang ein klarer 4:0-Heimerfolg gegen die SG Chambtal. Trainer Martin Schuster hat es geschafft, ein kompaktes Team zu formen, das durch taktische Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit überzeugt. Der SV Hahnbach hat bereits im Hinspiel bei der Heimniederlage erfahren müssen, wie schwer es ist, gegen Vohenstrauß zu bestehen. Steigern muss sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Baierlein auf jeden Fall, denn die Leistung beim FC Weiden-Ost zuletzt war nicht ausreichend. „Wir müssen wieder besser in die Zweikämpfe kommen und mehr Entschlossenheit zeigen“, so der Coach. Die Niederlage aber ist abgehakt und es gilt nach vorne zu schauen und mit einem Sieg positiv in die Rückrunde zu starten. Die Personalsituation ist nach wie vor äußerst angespannt, wer auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.