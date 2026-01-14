Vincent Di Gennaro neuer Trainer in Schouweiler

Wie uns bereits am frühen Montagabend von Seiten der Étoile Sportive Schouweiler mitgeteilt worden war, hat der Zweitdivisionär einen Nachfolger für Eric Braun gefunden, von dem man sich Mitte Dezember nach sechseinhalb Jahren getrennt hatte.

„Dieser Schritt soll frühzeitig Orientierung, Planungssicherheit und Perspektive für den weiteren Aufbau bieten“ hieß es damals in der Pressemitteilung aus Schouweiler. Einen Monat später stellte man den neuen Cheftrainer für seine 1.Mannschaft vor.