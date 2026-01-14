Vincent Di Gennaro neuer Trainer in Schouweiler

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie uns bereits am frühen Montagabend von Seiten der Étoile Sportive Schouweiler mitgeteilt worden war, hat der Zweitdivisionär einen Nachfolger für Eric Braun gefunden, von dem man sich Mitte Dezember nach sechseinhalb Jahren getrennt hatte.
„Dieser Schritt soll frühzeitig Orientierung, Planungssicherheit und Perspektive für den weiteren Aufbau bieten“ hieß es damals in der Pressemitteilung aus Schouweiler. Einen Monat später stellte man den neuen Cheftrainer für seine 1.Mannschaft vor.
Es handelt sich um Vincent Di Gennaro, der noch bis Anfang 2025 als Co-Trainer von Dean Léen in Mamer in der BGL Ligue tätig war. Zuvor hatte Di Gennaro u.a. bei der AS Luxemburg, in Walferdingen und Merl Cheftrainerfunktionen bekleidet, in Beckerich war er Spielertrainer.
In Schouweiler steht ihm der ebenfalls neue Co-Trainer Michael Cherfaoui zur Seite, Torwarttrainer bleibt Paulo de Matos.
