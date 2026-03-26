Vilzing: Pechvogel Eutinger fällt weiter aus, Kufner fehlt gesperrt

Für die DJK Vilzing geht es in der Regionalliga Bayern bereits am Freitag mit einer der weitesten Auswärtsfahrten der Saison weiter. Die Schwarzgelben reisen ins rund 300 Kilometer entfernte Illertissen. Im Vöhlin-Stadion peilen die Oberpfälzer den zweiten Auswärtssieg nach der Winterpause an. Anpfiff ist um 19 Uhr.
Die Heimniederlage vergangene Woche gegen den 1. FC Nürnberg II war durchaus verdient. Die Vilzinger fanden über 90 Minuten nicht wirklich zu ihrem Spiel und so reichte es gegen den Titelkandidaten eben nicht. Abgehakt! Der Blick geht Richtung Illertissen. Am Freitagmittag um 13 Uhr bricht der Vilzinger Tross Richtung bayerisch-baden-württembergische Grenze auf. Cheftrainer Thorsten Kirschbaum
stellt seine Jungs auf Schwerstarbeit im Landkreis Neu-Ulm ein: "Der FV Illertissen ist ein gewachsener Regionalligist. Seit Jahren schaffen sie es immer wieder, ein Top-Team auf die Beine zu stellen. Nicht zuletzt die Pokalpartien haben gezeigt, was da für eine Qualität vorhanden ist. Da werden wir ein dickes Brett zu bohren haben."
Personalien DJK Vilzing
: Aktuell heißt der Pechvogel im Vilzinger Team Fabian Eutinger. Seine Rückenprobleme hätte der Keeper eigentlich überwunden, nun fällt er aber wegen einer Mandelentzündung aus. Mario Kufner fehlt in Illertissen gelbgesperrt. Wieder mit dabei sein wird dafür Abwehrkollege Elija Härtl, der zuletzt gesperrt zuschauen musste. Ansonsten hat sich wenig geändert im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Die DJK muss weiterhin mit einem schmalen Kader auskommen, denn nach wie vor fallen Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Erol Özbay, Daniel Steininger, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner verletzungsbedingt aus.