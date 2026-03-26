Vilzing: Pechvogel Eutinger fällt weiter aus, Kufner fehlt gesperrt

Kann in Illertissen nicht die Abwehr dirigieren: Mario Kufner fehlt Vilzing gesperrt. – Foto: Thomas Gierl

Für die DJK Vilzing geht es in der Regionalliga Bayern bereits am Freitag mit einer der weitesten Auswärtsfahrten der Saison weiter. Die Schwarzgelben reisen ins rund 300 Kilometer entfernte Illertissen. Im Vöhlin-Stadion peilen die Oberpfälzer den zweiten Auswärtssieg nach der Winterpause an. Anpfiff ist um 19 Uhr.