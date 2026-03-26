 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Vilzing: Pechvogel Eutinger fällt weiter aus, Kufner fehlt gesperrt

Die DJK reist am Freitag zum Auswärtsspiel beim FV Illertissen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Kann in Illertissen nicht die Abwehr dirigieren: Mario Kufner fehlt Vilzing gesperrt.
Kann in Illertissen nicht die Abwehr dirigieren: Mario Kufner fehlt Vilzing gesperrt. – Foto: Thomas Gierl

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Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
Illertissen

Für die DJK Vilzing geht es in der Regionalliga Bayern bereits am Freitag mit einer der weitesten Auswärtsfahrten der Saison weiter. Die Schwarzgelben reisen ins rund 300 Kilometer entfernte Illertissen. Im Vöhlin-Stadion peilen die Oberpfälzer den zweiten Auswärtssieg nach der Winterpause an. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
19:00live

Die Heimniederlage vergangene Woche gegen den 1. FC Nürnberg II war durchaus verdient. Die Vilzinger fanden über 90 Minuten nicht wirklich zu ihrem Spiel und so reichte es gegen den Titelkandidaten eben nicht. Abgehakt! Der Blick geht Richtung Illertissen. Am Freitagmittag um 13 Uhr bricht der Vilzinger Tross Richtung bayerisch-baden-württembergische Grenze auf. Cheftrainer Thorsten Kirschbaum stellt seine Jungs auf Schwerstarbeit im Landkreis Neu-Ulm ein: "Der FV Illertissen ist ein gewachsener Regionalligist. Seit Jahren schaffen sie es immer wieder, ein Top-Team auf die Beine zu stellen. Nicht zuletzt die Pokalpartien haben gezeigt, was da für eine Qualität vorhanden ist. Da werden wir ein dickes Brett zu bohren haben."

Personalien DJK Vilzing: Aktuell heißt der Pechvogel im Vilzinger Team Fabian Eutinger. Seine Rückenprobleme hätte der Keeper eigentlich überwunden, nun fällt er aber wegen einer Mandelentzündung aus. Mario Kufner fehlt in Illertissen gelbgesperrt. Wieder mit dabei sein wird dafür Abwehrkollege Elija Härtl, der zuletzt gesperrt zuschauen musste. Ansonsten hat sich wenig geändert im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Die DJK muss weiterhin mit einem schmalen Kader auskommen, denn nach wie vor fallen Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Erol Özbay, Daniel Steininger, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner verletzungsbedingt aus.

Die Illertisser haben derzeit ebenfalls personell einige Probleme und müssen unter anderem sogar zwei Akteure zu Nationalmannschaften abstellen! - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau aus Illertisser Sicht!