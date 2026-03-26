Illertissen international: FVI muss auf Nationalspieler verzichten

Namrud Embaye weilt mit der Nationalmannschaft Eritreas in Marokko. – Foto: Imago Images

Das ist für ein "normales" Regionalliga-Team eher ungewöhnlich: Der FV Illertissen muss im Heimspiel gegen die DJK Vilzing (Freitag 19 Uhr) wegen Abstellungen zu Nationalteams gleich auf zwei Akteure verzichten: Namrud Embaye und Clayton Irigoyen kommen internationalen Pflichten nach.

Morgen, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen DJK Vilzing DJK Vilzing 19:00 live PUSH

Der 24-jährige Mittelfeldmann, der im vergangenen Sommer aus der Regionalliga Nord von Teutonia Ottensen in den Landkreis Neu-Ulm gekommen war, wurde zum ersten Mal für die Nationalmannschaft Eritreas nominiert und weilt dieser Tage mit der Auswahl des nordostafrikanischen Landes in Marokko. Die beiden werden in der kommenden Woche in Illertissen zurückerwartet. Ob beide dann zum nächsten Spiel am Gründonnerstag zu Gast beim FC Augsburg II schon wieder einsatzbereit sein werden, das wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden.

Am morgigen Freitagabend werden die Nationalspieler in jedem Fall fehlen, wenn die Illertisser unter Flutlicht die DJK Vilzing erwarten. Cheftrainer Holger Bachthaler lobt sein Team, muss aber auf einige Akteure verzichten: "Trotz der personell sehr angespannten Situation haben die Jungs das die letzten beiden Spiele sehr gut gemacht. Auch am Freitag gegen Vilzing gilt es, gut als Mannschaft zu funktionieren und mit einer hohen Emotionalität und mannschaftlichen Geschlossenheit die Aufgabe anzugehen. Die personelle Situation ist sehr angespannt, wir wollen das Spiel aber trotzdem mit derselben konzentrierten Leistung angehen." Neben Embaye und Irigoyen müssen die Hausherren auch ohne die verletzten Luis Pfaumann, Nico Helbock und Daniel Hausmann auskommen. Finn Annabring ist krank und muss ebenfalls passen. Für Lasse Jürgensen und Mussa Fofanah, die sich im Aufbautraining befinden, kommt ein Einsatz gegen Vilzing zu früh.