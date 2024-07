Vilzing findet Ersatz für Härtl: Defensivspezialist Scholz kommt

Im Lager des Regionalligisten DJK Vilzing hat sich personell einiges getan in dieser Woche. Nach dem Abschied von Elija Härtl zu den Würzburger Kickers Anfang der Woche steht unmittelbar vor der Generalprobe für den Ligastart bereits die Nachfolge-Personalie für die Innenverteidigung fest. So wechselt Defensivspezialist Yannick Scholz mit sofortiger Wirkung an den Huthgarten und steht bereits für das heutige Testspiel in Deggendorf im Kader. Der 27-Jährige stand in der abgelaufenen Saison beim amtierenden Regionalliga-Meister FC Würzburger Kickers unter Vertrag und war seit 1. Juli vereinslos. Er hat bereits knapp 100 Spiele in Bayerns höchster Amateurklasse bestritten. Die Personalie machte die DJK am Freitagmittag bekannt.