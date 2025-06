Viktoria verschnupft: Stein zieht Zusage zurück & geht zu Lok Leipzig

Jan Stein, der bereits im NLZ der Weiß-Blauen ausgebildet wurde, hatte zunächst gegenüber den Weiß-Blauen angekündigt, während seines Studiums in den USA weiterhin für den SVA zu spielen oder bei Nichtzustandekommen der Studienmöglichkeit ganz am Schönbusch zu bleiben.

"Nun sind die Würfel überraschenderweise anders gefallen, was wir zum einen sehr bedauern, was uns zum anderen in der Art und Weise der Umsetzung aber auch verwundert. Wir hätten Steini gerne die Möglichkeit eingeräumt, sein Studium in Amerika parallel zum Fußball bei uns in der Regionalliga Bayern fortzusetzen und hätten einen bei uns ausgebildeten Spieler auch liebend gerne weiter im Verein gehalten. Wir sind bis Montagabend davon ausgegangen, dass er in der kommenden Spielzeit unser Spieler ist und es nur darauf ankommt, in welchem Umfang er uns zur Verfügung steht. Nun hat er sich für eine neue Herausforderung und andere Ziele entschieden. Wir wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe alles Gute", zeigt sich Sandro Sirigu, Sportlicher Leiter der Viktoria, doch ein wenig verschnupft.