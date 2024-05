Viktoria besiegt das „Trauma Schwalbach“ und ist Meister!

329 Tage nach der verpassten Meisterschaft, als die Viktoria durch ein 2:2 in Schwalbach am letzten Spieltag der Vorsaison den Durchmarsch verpasste, feierte das Demiroglou-Team ausgerechnet gegen den gleichen Gegner vorzeitig den Titel in der KOL. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison sind die Untermainer nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Kurz vor dem Anpfiff sickerte die Nachricht aus Hornau durch, dass Hochheim dem einstigen Mitaufsteiger unterlag. Somit würde ein eigener Sieg die Meisterschaft bedeuten. Allerdings hatten die Gäste aus Schwalbach dagegen eine Menge einzuwenden und erwiesen sich schnell als Partycrasher. Denn nach wenigen Sekunden verwerte Schwalbachs Böhm einen langen Ball zur Gäste-Führung. Als Julian Colloseus nach 13 Minuten mit einem Heber über Groß genau unter die Latte zum 0:2 traf, wähnte man sich auf Viktoria-Seite endgültig im falschen Film. Schon in der Vorwoche brachte eine wiederentdeckte Stärke den Erfolg: Standardtore. So auch in diesem Spiel. Arizoys Ecke köpfte Kapitän Döringer zum 1:2 ein (18.). Vier Minuten später schweißte Mihaylov die nächste Ecke am zweiten Pfosten zum Ausgleich ein. Schwalbach hatte den nächsten Nackenschlag für die Untermainer parat: Mit einem sehenswerten Freistoß in den Knick stellte Tedesco auf 2:3 (27.). Trainer Demiroglou reagierte und stellte um. Das sollte sich lohnen, denn der eingewechselte Conradi wurde von Wirth in Szene gesetzt und legte im Strafraum für O’Connor vor. Der Ire knallte das Leder zum 3:3 in die Maschen (41.).

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erlief Brämer einen Rückpass im gegnerischen Strafraum und traf aus spitzem Winkel zur erstmaligen Führung. Zehn Minuten später erhöhte Arizoy mit einem Schlenzer in die lange Ecke auf 5:3. Anschließend köpfte Islami knapp vorbei (60.) und Groß parierte gegen Colloseus (67.). In der 80. Spielminute fiel die Entscheidung. Der zur Pause eingewechselte Sandro Schuhmann eroberte mit einem harten Zweikampf auf der linken Seite den Ball und Brämer flankte mit links in den Strafraum. Dort stieg Islami am höchsten und köpfte in den Winkel zum 6:3 ein. In der Nachspielzeit prüfte Arizoy den Torwart noch einmal mit einem direkten Freistoß, welche dieser meisterte. Nach Spielschluss war der Jubel auf Seiten der Viktoria natürlich grenzenlos und der Meistertitel wurde den ganzen Abend gebührend gefeiert.