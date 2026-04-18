Viererpack von Sergen Sezen bringt Alstaden drei Punkte

SW Alstaden siegt deutlich. – Foto: Roberto Parolari

Mit drei Partien startete die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den Spieltag. Während sich der Mülheimer SV 07 und SuS 09 Dinslaken unentschieden trennten, machten es der SC 1920 Oberhausen und der 1. FC Styrum spannend und torreich. Rhenania Hamborn kämpfte gegen Schwarz-Weiß Alstaden um Punkte für den Klassenerhalt, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Zum absoluten Topspiel kommt es am Sonntag. Spitzenreiter Rheinland Hamborn empfängt Verfolger Duisburger SV 1900.

Ein Doppelpack von Stefan Frieler und eine damit verbundene Zwei-Tore Führung hat SuS 09 Dinslaken nicht zum dreifachen Punktgewinn beim Mülheimer SV 07 gereicht. Die Hausherren kamen im letzten Drittel der Partie zunächst durch Luca Felix Rausch zum Anschlusstreffer (63.), ehe Pascal Roenz in der Schlussphase den 2:2-Endstand erzielte (85.). Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel von Schwarz-Weiß Alstaden beim Vorletzten Rhenania Hamborn. Vier Tore von Sergen Sezen und ein Treffer von Caleb Namrod Odametey führten zum deutlichen 5:2-Erfolg.

Ein sattes Zehn-Tore-Spektakel gab es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Styrum. Nach 90 unterhaltsamen Minuten siegte der Spielclub mit 6:4. Zur Pause stand es nach Toren von Hatim Bentaleb (18.) und Timur Ertural (28.) noch 1:1-Unentschieden. Deniz Batman eröffnete kurz nach dem Seitenwechsel das Offensivspektakel der zweiten Halbzeit, in deren Verlauf Yusuf Allouche einen Dreierpack schnürte. Immer wieder kamen die Gäste zurück, doch letztlich mussten sie sich geschlagen geben.

Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg VfB Homberg VfB Homberg II 15:00 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr Rheinland Hamborn Rheinland Duisburger SV 1900 DSV 1900 15:30 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr TuS Asterlagen Asterlagen VfL Repelen VfL Repelen 15:30 PUSH