 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Viererpack von Sergen Sezen bringt Alstaden drei Punkte

In der Bezirksliga, Gruppe 5, standen am Freitag drei Partien an. Schwarz-Weiß Alstaden und der SC 1920 Oberhausen machten es dabei besonders torreich.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser
SW Alstaden siegt deutlich.
SW Alstaden siegt deutlich. – Foto: Roberto Parolari

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit drei Partien startete die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den Spieltag. Während sich der Mülheimer SV 07 und SuS 09 Dinslaken unentschieden trennten, machten es der SC 1920 Oberhausen und der 1. FC Styrum spannend und torreich. Rhenania Hamborn kämpfte gegen Schwarz-Weiß Alstaden um Punkte für den Klassenerhalt, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Zum absoluten Topspiel kommt es am Sonntag. Spitzenreiter Rheinland Hamborn empfängt Verfolger Duisburger SV 1900.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Drei Partien am Freitagabend

Gestern, 19:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
2
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
6
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
5
Abpfiff

Ein Doppelpack von Stefan Frieler und eine damit verbundene Zwei-Tore Führung hat SuS 09 Dinslaken nicht zum dreifachen Punktgewinn beim Mülheimer SV 07 gereicht. Die Hausherren kamen im letzten Drittel der Partie zunächst durch Luca Felix Rausch zum Anschlusstreffer (63.), ehe Pascal Roenz in der Schlussphase den 2:2-Endstand erzielte (85.). Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel von Schwarz-Weiß Alstaden beim Vorletzten Rhenania Hamborn. Vier Tore von Sergen Sezen und ein Treffer von Caleb Namrod Odametey führten zum deutlichen 5:2-Erfolg.

Ein sattes Zehn-Tore-Spektakel gab es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und dem 1. FC Styrum. Nach 90 unterhaltsamen Minuten siegte der Spielclub mit 6:4. Zur Pause stand es nach Toren von Hatim Bentaleb (18.) und Timur Ertural (28.) noch 1:1-Unentschieden. Deniz Batman eröffnete kurz nach dem Seitenwechsel das Offensivspektakel der zweiten Halbzeit, in deren Verlauf Yusuf Allouche einen Dreierpack schnürte. Immer wieder kamen die Gäste zurück, doch letztlich mussten sie sich geschlagen geben.

Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

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