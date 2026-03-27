 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Vier Regionalliga-Nachholspiele stehen am Wochenende an

Nominell ist bereits der 27. Spieltag in der Regionalliga West absolviert. Manche Teams stehen bislang aber noch bei 25, teilweise erst bei 24 absolvierten Begegnungen. Da unter anderem zu Jahresbeginn reihenweise Partien witterungsbedingt ausfielen, nutzen nun einige Mannschaften die laufende Länderspielpause, um wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

von Markus Becker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga West
1. FC Köln II
F. Düsseld. II
Fortuna Köln
SF Lotte

Besonders den Bonner SC hat die Flut der Spielabsagen zum Rückrundenauftakt mehrfach getroffen. So war der BSC bereits schon unter der Woche im Aufsteigerduell mit dem VfL Bochum II im Einsatz und ist am Samstag (14 Uhr) auch gegen den FC Gütersloh gefordert. Beide Teams können die Partie grundsätzlich ohne wesentlichen Erfolgsdruck angehen. Für den FC Gütersloh ist nach einer bislang dürftigen Rückrunde die Hoffnung auf den Drittliga-Aufstieg inzwischen weite Ferne gerückt.

Bei Fortuna Köln sieht die Welt wiederum komplett anders aus. Die Domstädter stehen mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und könnten im Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf II den nächsten Meilenstein zur Rückkehr ins dritte Fußballoberhaus legen. Pikante Nebengeschichte: Die ursprüngliche Absage der Partie stieß seinerzeit auf großen Unmut bei den Kölnern, die in ihren Vereinsmedien auch einen Zusammenhang zu der damals ersatzgeschwächten Ersten Mannschaft in den Raum warfen.

Bereits am Freitag duellieren sich die Tabellennachbarn Sportfreunde Siegen und 1. FC Köln II. Der SV Rödinghausen hofft sich im Westfalen-Duell mit den Sportfreunden Lotte ein kleines Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen.

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Diese Nachholspiel stehen am Wochenende an

Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

Heute, 18:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
18:30live

Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen

Heute, 19:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
19:00live

FC Gütersloh - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00

So geht es im regulären Spielbetrieb weiter

28. Spieltag
04.04.26 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
04.04.26 Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
04.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
04.04.26 SV Rödinghausen - SSVg Velbert
04.04.26 Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
04.04.26 FC Schalke 04 II - Bonner SC
04.04.26 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
04.04.26 SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
05.04.26 SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen

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