"Sind irritiert": Fortuna Köln gibt sich verärgert über Spielabsage

Update: Auch die Partie zwischen Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorfs U23 wurde abgesagt. Wie der Tabellenführer angibt, hätte er jedoch sehr gerne gespielt und scheint verwundert über die Entscheidung der Stadt.

Auch der 23. Spieltag der Regionalliga West geht nicht planmäßig über die Bühne. Die beiden Sonntagsspiele zwischen Borussia Mönchengladbach II und Borussia Dortmund II, sowie den Sportfreunden Siegen und dem SC Paderborn II können witterungsbedingt nicht am Sonntag ausgetragen werden.

Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II / BVB

Nach dem 3:0-Sieg aus der Vorwoche gegen den SV Rödinghausen, werden die Fohlen nun vom Wettergott ausgebremst: "Das Spiel von Borussias U23 am Sonntag, 22. Februar um 14:00 Uhr gegen die U23 von Borussia Dortmund im Rahmen des 23. Spieltags der Regionalliga West kann witterungsbedingt nicht stattfinden, der Platz im Grenzlandstadion ist nicht bespielbar. Sobald der Nachholtermin feststeht, informieren wir darüber auf unseren Kanälen", erklären die Gladbacher in ihren Vereinsmedien.

Sportfreunde Siegen - SC Paderborn II

Die Sportfreunde Siegen müssen noch etwas länger auf das erste Heimspiel im Jahr 2026 warten: "Unser Heimspiel gegen die U23 des SC Paderborn muss verschoben werden, da die Stadt Siegen aufgrund des anhaltend starken Schneefalls und der damit verbundenen Platzverhältnisse den Rasen im Leimbachstadion gesperrt hat." Ein Nachholtermin steht jedoch bereits fest und liegt nicht allzu fern in der Zukunft: "Aufgrund des zu erwartenden Tauwetters ab dem Wochenende, konnte die Partie jedoch bereits kurzfristig neu angesetzt werden. Termin für die Nachholung ist Dienstag, 24. Februar, um 19 Uhr. Mit der Verlegung um zwei Tage schaffen wir die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spielbetriebs."

Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln

Der Tabellenführer hat am kommenden Wochenende spielfrei. In den Vereinsmedien von Fortuna Köln zeigt man sich jedoch alles andere als begeistert über die kurzfristige Absage, deutet zudem weitere Hintergründe an: "Ganz überraschend kommt diese Entscheidung allerdings nicht, und sie dürfte den Düsseldorfern durchaus entgegenkommen. Bei den Profis herrscht vor der Zweitliga-Partie in Darmstadt akuter Personalmangel. Gut möglich, dass gleich zwei U23-Torhüter sowie weitere Spieler im Kader der Ersten hätten aushelfen müssen", heißt es, bezugnehmend auf die Mitteilung, dass die Stadt Düsseldorf den Platz am Paul-Janes-Stadion gesperrt habe. Im Zuge wird auch Geschäftsführer Niklas Müller zitiert: "Wir sind schon ein wenig irritiert über die Absage. Aufgrund der Wetterlage sehen wir nicht zwingend die Notwendigkeit, das Spiel nicht austragen zu können. Für den morgigen Tag werden Temperaturen von elf Grad erwartet.“

Der nächste Spieltag in der Regionalliga West

24. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh

So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt

So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC

So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

