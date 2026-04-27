Vier Nachholspiele: ETSV Hamburg kämpft gegen Vicky um Platz 1

Der 32. Spieltag der Oberliga Hamburg hat es in sich: Eimsbütteler TV und SC Victoria liefern ein Last-Minute-Drama, FC Süderelbe und Niendorfer TSV ein wildes 4:4, während ETSV Hamburg die Tabellenführung bei USC Paloma liegen lässt. Auch TuS Dassendorf patzt, FC Türkiye Wilhelmsburg überrascht deutlich und mehrere torreiche Spiele sorgen für Bewegung in allen Tabellenregionen.

Was für ein Finish in Eimsbüttel: Eimsbütteler TV und SC Victoria trennen sich 3:3 - mit zwei Treffern in der Nachspielzeit und einem dramatischen Ausgang.

Der Tabellenführer erwischte den besseren Start, Max-Adrian Donel Mbodje traf früh zur Führung (7.). Doch Victoria reagierte stark: Luca Joel Palzer (15.) und Brian Jungjohann (25.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Lange lief der ETV diesem Rückstand hinterher, ehe Toralf Hense in der Schlussphase zum entscheidenden Faktor wurde. Erst glich er in der 83. Minute aus, dann schien er mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute das Spiel komplett zu drehen. Doch Victoria hatte die letzte Antwort: Moritz Erichsen traf in der 90.+6 Minute zum 3:3 und entriss dem Spitzenreiter den sicher geglaubten Sieg.

Für den ETV bedeutet das Remis 72 Punkte und weiterhin Rang eins, doch der Vorsprung auf den ETSV Hamburg bleibt knapp. Victoria festigt mit 57 Punkten Rang vier und beweist einmal mehr seine Qualität gegen die Spitzenteams.

________________

Süderelbe kommt nach 0:3 zurück

Auch in Süderelbe wurde es spektakulär - und erneut entschied die Nachspielzeit. Beim 4:4 zwischen FC Süderelbe und Niendorfer TSV wechselte das Momentum mehrfach, begleitet von zwei frühen Platzverweisen. Niendorf legte furios los: Leandro Kreit Casale (5.), Leon Timon Meyer (8.) und Daniel Brückner per Handelfmeter (17.) stellten schnell auf 3:0. Doch die Partie wurde durch zwei Rote Karten früh beeinflusst - zunächst für Osman Güraltunkeser (11.), kurz darauf auch für Jesse Petri (14.). Im zweiten Durchgang kämpfte sich Süderelbe zurück: Enrique Elijah Asanti Antonius Molina Molina (73.), Theodoros Ganitis (78.) und Joscha Oguazu (83.) sorgten für den Ausgleich. Doch die Partie blieb wild: Lennart Konstantin Henry Merkle traf in der 84. Minute zur erneuten Führung für Niendorf. Wie schon in Eimsbüttel fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit - diesmal mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Theodoros Ganitis erzielte in der 90.+6 Minute den Treffer zum 4:4. Süderelbe steht nun bei 39 Punkten und bleibt im Mittelfeld, während Niendorf mit 37 Zählern wichtige Punkte liegen lässt. Beide Teams zeigten jedoch Moral - und lieferten eines der torreichsten Spiele der Saison.

________________

Dassendorf hat es nicht mehr in der eigenen Hand

Ein Ergebnis mit Signalwirkung: TuS Dassendorf verliert zu Hause gegen TuRa Harksheide und kassiert damit einen empfindlichen Rückschlag im Rennen um die Spitze. In einer lange offenen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Falk Satoshi Schmidt traf in der 69. Minute zum einzigen Tor des Tages. Dassendorf fand darauf keine Antwort mehr. Mit weiterhin 64 Punkten bleibt Dassendorf zwar Dritter, verliert aber an Boden auf Eimsbütteler TV (72) und ETSV Hamburg (70). Besonders bitter: Die Mannschaft hat zwar ein Spiel weniger absolviert, doch die Niederlage kommt unmittelbar vor dem direkten Duell mit dem Tabellenführer - und damit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Für Harksheide ist der Auswärtssieg dagegen enorm wertvoll. Mit nun 39 Punkten zieht das Team an mehreren Konkurrenten vorbei und verschafft sich Luft im Mittelfeld. ________________ FC Türkiyes Aufholjagd geht weiter

Für eine der größten Überraschungen des Spieltags sorgt FC Türkiye Wilhelmsburg. Beim FC Teutonia 05 Ottensen feiert der Tabellen-16. einen klaren 4:0-Erfolg und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Bereits früh brachte Pedro Gomes Dos Santos die Gäste in Führung (11.). Nach der Pause erhöhte Christian Degener (51.), ehe die Partie in der Schlussphase endgültig entschieden wurde. Joel Morkeh (85.) und Hyodo Yushin (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit nun 25 Punkten verkürzt Türkiye den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zumindest etwas und sendet ein wichtiges Lebenszeichen. Ottensen dagegen bleibt bei 43 Punkten und verpasst den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. ________________ Schlusslicht verkauft sich teuer