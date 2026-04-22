ETSV zerlegt Billstedt, Niendorfer TSV gewinnt wilde Partie gegen USC

Niendorf führt 4:0

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten entwickelte sich zwischen Niendorfer TSV und USC Paloma. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und stellten früh die Weichen: Maurice Lüllemann (25.), Lennart Konstantin Henry Merkle (27.), Leandro Kreit Casale (30.) und Björn Dohrn (45.+1) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung zur Pause. Besonders im Fokus: Merkle traf gegen seinen künftigen Klub - der Angreifer wird zum USC Paloma wechseln - und unterstrich damit seine Bedeutung im Abstiegskampf. Nach der Pause zeigte Paloma jedoch Moral. Jan Paul Koschorreck verkürzte direkt nach Wiederbeginn (48.), ehe Quincy Adjei per Foulelfmeter (74.) und Lennart Keßner (87.) die Partie noch einmal spannend machten. Beim Stand von 4:3 drohte das Spiel komplett zu kippen, doch Enrique Alarcon Stark stellte in der 88. Minute den alten Abstand postwendend wieder her und sicherte den Dreier.

Für den Niendorfer TSV ist der Sieg enorm wichtig: Mit nun 36 Punkten verschafft sich die Mannschaft Luft zu den Abstiegsrängen und zieht TuRa Harksheide gleich. Paloma verpasst dagegen die Chance, den Anschluss an Rang vier zu verkürzen und bleibt bei 51 Punkten. ________________ ETSV Hamburg steht bei 108 erzielten Toren

Was für eine Antwort: ETSV Hamburg hat sich eindrucksvoll für das Pokalaus gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt revanchiert und den Gegner mit 8:0 überrollt. Nach einer zunächst torlosen Anfangsphase brachte Ridel Varela Monteiro die Gastgeber in der 36. Minute auf Kurs, ehe binnen weniger Minuten alles in Richtung Kantersieg kippte. Can Kömürcü (41.) und Erolind Krasniqi (45.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz fort: Luis Jahraus (57.), erneut Krasniqi (60.) sowie Muhamed Ajruli (76.) bauten die Führung weiter aus. In der Schlussphase schraubten Luke Sendzik (81.) und Dominik Akyol (90.) das Ergebnis auf 8:0. Mit nun 108 Treffern stellt der ETSV die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga und rückt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Eimsbütteler TV heran. Für Billstedt hingegen ist die Niederlage ein deutlicher Rückschlag im engen Mittelfeld, in dem die Mannschaft mit 37 Punkten weiterhin keinen großen Puffer nach unten besitzt.

Rückschau 31. Spieltag: Türkiye gelingt Coup, ein 100-Tore-Sturm, Graudenz erlöst Dassendorf

In der Oberliga Hamburg setzen sich Eimsbütteler TV, ETSV Hamburg und TuS Dassendorf weiter ab, während FC Türkiye Wilhelmsburg im Keller wichtige Punkte holt und USC Paloma Rang fünf festigt. Das war Spieltag 31 - der auch eine Kuriosität zu bieten hatte:

Paloma-Entscheidung nach der Pause